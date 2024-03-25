以軍增加圍攻加沙兩家醫院　古特雷斯與塞西重申反對進攻拉法

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，以軍除連日圍攻加沙最大的希法醫院（Al Shifa Hospital），3月24日並圍攻南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的阿邁勒醫院（Al-Amal Hospital）和納賽爾醫院（Nasser Hospital），醫療人員遭猛烈砲火威脅，已至少造成一人死亡。



另外，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）24日與到訪的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會晤，雙方警告以軍勿對加沙拉法（Rafah）採取任何軍事行動，以避免進一步帶來災難性後果。



紅新月會最早的聲明表示，以色列裝甲部隊封鎖了阿邁勒醫院，並在其附近進行了大規模推土作業，所有醫院人員均被圍困，處於極度危險之中。

有消息稱，以軍其後要求包括病人在內，阿邁勒醫院的所有人員撤離，並向該地區發射煙霧彈試圖驅趕。紅新月會再公布，一名於醫院尋求庇護的平民，因頭部被以軍砲火擊中死亡。

以軍證實，其部隊正攻擊汗尤尼斯的「基礎設施」，這些設施被哈馬斯用作藏身據點。

加沙衛生部稱，以軍圍攻希法醫院一星期以來，拘留了數十名患者和醫務人員，另有5名病人因此死亡。哈馬斯則表示，希法醫院至少5名醫生被殺。

加沙衛生部24日公布，而去年10 月7日以來，累計至少32,226名巴勒斯坦人死亡，74,518 人受傷；其中84人是在過去24小時內罹難。