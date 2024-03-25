賀錦麗：以色列向拉法採取軍事行動將是一大錯誤

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）拒絕排除以色列進攻加沙南部城市拉法（Rafah）可能面臨的後果，在該問題上，美國已經多次警告以色列不要採取這種行動。



彭博社報道，賀錦麗在美國廣播公司（ABC）星期天（3月24日）播出的《本周》（This Week）節目中，談及以色列進攻加沙南部與埃及接壤的拉法市會否產生後果時說：「我不排除任何可能性。我們在多次談話中，以各種方式明確表示，在拉法採取任何重大軍事行動都將是一個巨大的錯誤。」

雖然賀錦麗的簡短發言與拜登政府此前反覆發出的警告基本一致，但她的措辭比國務卿布林肯（Antony Blinken）日前對以色列的表態有所延伸。

布林肯星期五（22日）在特拉維夫（Tel Aviv）會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），並對後者表明在拉法採取大規模地面軍事行動不是辦法，這有可能造成更多平民死亡，給人道主義援助產生更大破壞，並且可能使以色列在全世界進一步孤立，危機以色列的長期安全和地位。

隨着戰事在加沙地帶的持續以及當地人道主義困境惡化，國際社會對以色列施加更大的壓力，美國政府也再三呼籲以色列保持克制，並為面臨饑荒的加沙居民提供人道援助。

內塔尼亞胡則公開拒絕美國就進攻拉法一事發出的警告，堅稱以色列須要採取軍事行動來摧毀哈馬斯。他星期五會見布林肯時還表明，以色列仍將進攻拉法，無論有沒有美國支持。

布林肯說，以色列代表團本周訪問華盛頓時，美國官員將提供有關以軍在加沙採取大規模地面行動計劃的替代方案的細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

