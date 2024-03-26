美國巴爾的摩大橋遭船撞上後倒塌　美媒：至少7人墮河｜持斷更新

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一條大橋3月26日傳出部份倒塌意外，據霍士新聞指，大橋遭一艘貨船撞上。據霍士新聞指，大橋長約2.57公里。大橋名為Francis Scott Key Bridge。



【15:32】美國CBS引述消防部門指，至少7人墮到河中。

【15:21】海事數據平台MarineTraffic顯示，26日一艘懸掛新加坡國旗的同名貨櫃船直接停在橋下。據該網站稱，「達利號」於凌晨1點從巴爾的摩出發，開往斯里蘭卡科倫坡。

【15:19】這座橋於1977年投入使用，以美國國歌《The Star-Spangled Banner》歌詞作者Francis Scott Key的名字命名。

【15:13】巴爾的摩市警方確認接報大橋部份橋樑倒塌，可能有工作人員跌落到水中。

美媒Wtop報道，事件約在26日凌晨1時半發生，有大型船隻撞上橋，有多部車輛跌落水中。

馬里蘭州交通管理局表示，巴爾的摩的大橋發生「事件」後已關閉交通。

管理局透過聲明表示，因橋發生事故，所有車道雙向封閉。