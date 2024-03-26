美國棄權加沙停火決議後　美以防長會面受矚

撰文：許懿安
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以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）週末抵達華盛頓，按計劃於星期一（3月25日）與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

加蘭特星期二將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前因聯合國安全理事會通過要求加沙地帶「立即停火」決議，取消了以色列一跨部門高層代表團的訪美行程。

路透社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對內塔尼亞胡取消高層代表團訪美的決定，表示「驚訝和令人遺憾」。他說，布林肯在與加蘭特會面時，以色列進攻加沙南部城市拉法的問題預計會在議程上，但布林肯不會向加蘭特提出美國的替代方案。

他說：「我確信我們會找到其他方法讓以色列政府了解我們的擔憂，但我今天沒有任何相關消息要宣布。」

同日，沙利文在與加蘭特會談後說，他與加蘭特進行了「建設性的討論」。

沙利文在社媒平台X稱，加蘭特承諾，以色列將採取更多措施以解決加沙地帶的人道危機，他對此表示歡迎。」

聯合國安理會成員於2024年3月25日在美國紐約就要求在加沙立即停火的決議案進行投票。（Reuter）

聯合國安全理事會星期一（3月25日）通過一項決議，首次要求在加沙地帶立即停火，美國投了棄權票，其他14個安理會成員國投贊成票。

因不滿美國沒有對決議動用否決權，內塔尼亞胡宣布取消派一跨部門高層代表團到華盛頓，與美國官員討論拉法問題。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，聯合國安理會通過呼籲加沙地帶立即停火決議，「並不代表美國應對加沙局勢的政策發生任何變化」。

沙利文18日在內塔尼亞胡與美國總統拜登（Joe Biden）通電話後說，以色列的目標「可以通過其他方法實現」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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