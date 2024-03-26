巴爾的摩塌橋｜為何斷成4截無得剩　桁架橋「秒變骨牌」可能原因

位於美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）名為Francis Scott Key Bridge的大橋3月26日因被一艘懸掛新加坡國選的貨船達利號（Dali）撞上，發生部份倒塌意外，從影片可見，大橋態聲斷成至少4截墜河，遠望幾乎沒有殘餘結構留在橋墩上。



譯名為弗朗西斯斯科特基大橋的Francis Scott Key Bridge，又稱為外港橋（Outer Harbor Bridge，暫譯） ，但往往被簡稱為Key Bridge，是一條鋼拱型連續桁架橋（Steel Arch-Shaped Continuous Truss Bridge）。它橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），1977年3月通車。

弗朗西斯斯科特基大橋是馬里蘭州695號公路的一部份，橋長8,636英呎（2,632 米）。它的主跨為1,200英呎（366米），其跨度是世界上連續桁架中第三長。它也是巴爾的摩都會區最長的橋樑，估計它可輸送1,150萬輛車。

大橋以業餘詩人弗朗西斯・斯科特・基（Francis Scott Key，1779-1843）命名，他是美國國歌《星條旗》（The Star-Spangled Banner）的作者。

連續桁架橋並非最易出事的橋樑類型。研究顯示，最常發生倒塌的橋樑是鋼結構梁橋（beam bridges），它其實是所有橋樑中最弱的；懸索橋（suspension bridge，又稱吊橋）則是最強的。

19世紀蒸汽火車問世，需要能夠承載它的、更強的橋樑結合桁架結構。鋼鐵桁架橋成為鐵路橋變得常見。

桁架橋中的桁架，簡單來說是多數是以三角搭接形成的結構體。桁架結構強度高、重量輕、易於載運及組裝。在橋樑、車站、舞台等大型建築都可看到它，香港大球場的拱頂便是一例。

正確設計和建造的桁架將在整個結構中分佈應力，使橋能安全地支撐其重量、通行橋上的車輛重量和風載重。

連續桁架橋主要部份倒塌的原因，往往因為結構部件的初始局部破壞，可能會透過一種稱為漸進式倒塌的現象引發一系列失效。

《紐約時報》稱美國海岸防衛隊稱在26日凌晨1時27分接報。《衛報》指，撞橋的船隻之後起火及沉沒。

較早時美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消防部門指，至少7人墮到河中。其後巴爾的摩消防局傳訊主管告訴英國廣播公司（BBC），目前據信有多達20名工人墮河。

海事數據平台MarineTraffic也顯示，26日一艘懸掛新加坡國旗的同名貨櫃船直接停在橋下。據該網站指，達利號」凌晨1點從巴爾的摩出發，開往斯里蘭卡科倫坡。