巴基斯坦自殺式炸彈襲擊　中國工程師車隊遇襲6死　中方：恐襲

撰文：成依華 毛詠琪
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巴基斯坦警方3月26日表示，一個載有中國工程師的車隊26日在巴基斯坦西北部遭遇自殺式炸彈襲擊，造成6人死亡，包括5名中國公民及1名巴基斯坦司機。路透社指，這是一週內針對中國在巴基斯坦利益的第3次重大襲擊。

這些中國工程師在巴基斯坦西北部負責一個水壩項目。

警方表示，中國工程師正從伊斯蘭堡前往西北部開伯爾－普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）達蘇市（Dasu）水壩的施工現場營地。

中國使館促嚴懲凶手

中國駐巴基斯坦大使館透過微信公眾號發文指，3月26日下午當地時間1時許，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目車輛在途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

中國駐巴使領館稱強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，正會同巴方全力推進事件善後處置工作，中國駐巴使領館已在第一時間啟動應急工作，要求巴方對襲擊事件進行徹查、嚴懲凶手，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全，確保類似事件不再發生。

路透社指，這是一週內針對中國在巴基斯坦利益的第3次重大襲擊。

巴基斯坦第二大空軍基地PNS Siddique周二凌晨也遭到多宗爆炸和槍擊襲擊，保安部隊把5名武裝分子全數擊斃。俾路支解放軍（BLA）聲稱對襲擊事件負責，理由是反對中國在巴基斯坦的投資。據報PNS Siddique基地內有中國無人機部署。

北京於2023年11月曾向伊斯蘭堡施壓，要求當局採取更多措施保護在該國工作的中國公民。巴基斯坦內政部當時舉行了一次高級別安全會議，並決定對從事「一帶一路」倡議項目的中國人員採取嚴格的規定，也應適用於參與不相關活動的專家和投資者。新程序要求這些中國公民向當地警方登記其居住地址，確保他們只乘坐防彈車輛出行。

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路透社
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