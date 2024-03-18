巴基斯坦空襲邊境8死　阿富汗塔利班報復性打擊

阿富汗塔利班政府說，巴基斯坦軍方在阿富汗邊境地區發動魯莽空襲，造成8人死亡，死者均為婦女兒童。



法媒報道，阿富汗塔利班（阿富汗塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）星期一（3月18日）在一份聲明中說，當天凌晨，巴基斯坦軍方轟炸了阿富汗霍斯特省（Khost）和帕克提卡省（Paktika）靠近巴基斯坦邊境的民宅。

聲明稱，阿富汗塔利班政府強烈譴責這些襲擊，這種魯莽行為是對阿富汗主權的侵犯和攻擊。

阿富汗塔利班警告伊斯蘭堡，對阿富汗領土的襲擊可能會造成非常糟糕的後果，這將超出巴基斯坦的控制範圍。

（編按：阿富汗臨時政府國防部3月18日公布，譴責巴基斯坦當天凌晨對阿霍斯特省和帕克提卡省的空襲，強調這種行動侵犯阿富汗主權，構成無理的侵略行為。消息稱，作為回應，阿富汗國家邊防部隊對巴基斯坦軍事中心發動了報復性打擊。）

2021年8月14日，阿富汗加茲尼（Ghazni），一名塔利班武裝分子持槍駐守街道，背後油站豎立了塔利班的旗幟。（路透社）

自阿富汗塔利班2021年在阿富汗掌權以來，巴基斯坦與阿富汗之間邊境的緊張局勢不斷升級，巴基斯坦聲稱，激進組織經常從阿富汗發動襲擊。

2022年，塔利班當局稱，巴基斯坦軍用直升機對阿富汗邊境一側發動了襲擊，造成至少47人死亡。

星期一的襲擊發生前，七名巴基斯坦士兵星期六（16日）在巴國境內的一次襲擊中喪生。巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）誓言對此予以堅決回擊。

2023年8月15日，阿富汗首都喀布爾，塔利班士兵在塔利班接管喀布爾兩週年的儀式上站崗。（Reuters）

長期以來，阿富汗和巴基斯坦邊境地區一直是巴基斯坦塔利班（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP，簡稱「巴塔」）等激進組織的據點。

分析人士稱，自塔利班重新掌權以來，巴塔武裝分子更加膽大妄為，針對安全官員的活動日益猖獗。不過，阿富汗塔利班否認窩藏巴基斯坦武裝分子。

巴塔方面則發聲明否認星期一的空襲是針對該組織，稱巴塔成員在巴基斯坦境內活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

