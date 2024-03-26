莫斯科恐襲139死　俄羅斯聯邦安全局長指控美英烏克蘭是幕後黑手

俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日遭受恐怖襲擊，至今139人死亡。塔斯社26日引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）同日稱，美國、英國及烏克蘭是事件的幕後黑手。



路透社26日引述塔斯社同日報道，博爾特尼科夫表示，據FSB掌握資料，烏克蘭參與了是次襲擊，但FSB尚未肯定具體是誰下令發動攻擊。

俄衛網同日引述博爾特尼科夫稱，俄方知悉「烏克蘭曾在中東訓練武裝分子」，指烏克蘭情報部門為恐襲提供協助，策劃者則是「激進伊斯蘭主義分子」。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）26日被記者問及事件責任屬於ISIS還是烏克蘭時，亦回答稱「當然是烏克蘭」，又指有多處迹象顯示烏克蘭參與其中。

克洛庫斯市政廳遇襲後，極端組織伊斯蘭國（ISIS）在阿富汗的分支機構「ISIS呼羅珊」（ISIS-Khorasan，或稱ISIS-K）承認施襲。烏克蘭否認涉事，美國及法國隨後也表示，ISIS對事件負有全責。

普京：激進伊斯蘭分子所為

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）25日則首次承認事件是「激進伊斯蘭分子」所為，可能是「自2014年與我國（俄羅斯）交戰者一連串襲擊企圖的行動之一」，但仍認為烏克蘭與襲擊有所關聯。