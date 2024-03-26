莫斯科恐襲增至139死　普京首次承認「激進伊斯蘭分子」所為

根據俄羅斯政府說法，「番紅花城市大廳」音樂廳恐怖襲擊造成139人死亡。總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月25日首次承認事件是「激進伊斯蘭分子」所為，但他仍然堅持認為，烏克蘭與這起恐襲脫不了關係。



普京25日在恐襲事件後舉行的會議上表示：「我們知道，犯罪行為是激進的伊斯蘭教分子所為，伊斯蘭世界自己幾個世紀以來一直在打擊這種意識形態。我們知道，針對俄羅斯和俄羅斯人民的這種暴行是誰所為。我們感興趣的是誰是策劃者。」

他談到：「這次暴行，可能是2014年以來與我們國家交戰者的一連串襲擊企圖的行動之一。」

普京認為有些問題需要答案，那就是，事件對誰有利、激進的伊斯蘭教分子是否真地決定襲擊俄羅斯、為甚麼恐怖分子在完成犯罪行為後試圖前往烏克蘭、誰在那裏等他們。

莫斯科西北部「番紅花城市大廳」22日發生槍擊事件，至今已奪走至少139人性命。俄羅斯政府已拘捕11人，其中包括4名直接參與恐襲事件的嫌疑人，當中2人已認罪。伊斯蘭極端組織ISIS-K在事後承認責任並發片自證涉案，美國也表示ISIS需對事件負全責，不過俄羅斯認為烏克蘭是幕後黑手。