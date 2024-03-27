王毅與尼泊爾副總理會談　促鞏固政治互信並加強貿易等合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月26日在北京同尼泊爾副總理兼外長施雷斯塔（Narayan Kaji Shrestha）舉行會談。雙方同意恢復開放14個傳統邊境貿易點，加強貿易、投資、旅遊等領域務實合作，雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。



中共中央政治局委員、外交部長王毅3月26日在北京，同尼泊爾副總理兼外長施雷斯塔（Narayan Kaji Shrestha）舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅表示，施雷斯塔在尼泊爾新政府成立後首訪中國，體現中尼友好傳統和尼新政府加強對華合作的鮮明立場。作為友好鄰邦和戰略夥伴，中方始終把尼泊爾置於周邊外交重要方向，始終對尼奉行和平共處五項原則，始終堅持大小國家一律平等。

王毅又稱，中方願同尼方一道，弘揚中尼傳統友誼，鞏固雙方政治互信，高質量共建「一帶一路」，推動中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關系邁向新的更高水平。

2024年3月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同尼泊爾副總理兼外長施雷斯塔（Narayan Kaji Shrestha）會面。（中國外交部圖片）

施雷斯塔表示，中國為尼泊爾應對地震、疫情提供了無私幫助，尼政府和人民銘記於心。尼新政府高度重視對華關係，願同中方密切合作，堅定奉行一個中國政策，絕不允許任何勢力利用尼領土從事反華活動。 尼新政府致力於發展經濟，改善民生，希望學習借鑑中國的成功經驗。「一帶一路」倡議有利於世界發展繁榮，尼方願同中方加強共建「一帶一路」合作，決定加入「全球發展倡議之友小組」。