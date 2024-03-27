巴爾的摩塌橋｜新加坡派員赴美國助調查

美國馬里蘭州巴爾的摩一座大橋遭新加坡註冊的集裝箱船撞擊後塌陷，新加坡交通部交通安全調查局和新加坡海事及港務管理局的調查人員正趕往當地，支援調查工作。



海事局星期二（3月26日）晚上答覆媒體詢問時說，當局已聯繫美國海岸警衛隊總部，以及美國國家運輸安全委員會。作為船旗國的監管機關，海事局向美方表示，願意協助支持調查工作。

管理出事集裝箱船的公司Synergy Marine，已向海事局報告說，意外發生前，集裝箱船一度失去推進力，因此無法保持預期航向，撞上了弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）。

據報告，作為應急程序，這艘船在撞橋前已拋錨。事發時也有人在引航（Under Pilotage）。

這艘「達利號」（Dali）集裝箱船目前駐留在撞擊現場，船身情況穩定，22名船員都安然無恙。由美國當局領導的搜救工作正在進行中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

