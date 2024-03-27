巴爾的摩塌橋｜拜登稱曾坐火車或汽車經過　美媒打臉：哪有鐵路

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日因遭掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上而倒塌。美國總統拜登（Joe Biden）其後表示自己曾多次乘搭火車或汽車經過被撞大橋，但美媒指，涉事大橋上並沒有任何鐵軌。



拜登26日就事件發表講話時稱：「上午1時30分左右，一艘貨櫃船撞上弗朗西斯斯科特基大橋，我從特拉華州（Delaware）乘坐火車或汽車通勤時曾很多很多次經過這座大橋，我已去過巴爾的摩港很多次。」

包括《紐約郵報》和霍士新聞在內當地傳媒指，弗朗西斯斯科特基大橋自1970年代初建成以來一直只供用作道路，沒有任何鐵路路線。

巴爾的摩塌橋：衛星圖像顯示，掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船2024年3月26日撞向美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）的弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）。（Reuters）

拜登也稱，目前資訊顯示這次撞擊事件並非蓄意行為。他指示高級官員「不遺餘力」地重建橋樑，並盡早重新開放巴爾的摩港口。他還承諾，將盡快訪問巴爾的摩。

關於大橋重建，拜登表示，他期望獲得國會支持，由聯邦政府出錢，承擔修復大橋的全部費用。

事發於26日上午1時30分左右，「達利號」撞上弗朗西斯斯科特基大橋，導致橋樑發生部份倒塌意外。

弗朗西斯斯科特基大橋又稱為外港橋（Outer Harbor Bridge，暫譯） ，但往往被簡稱為Key Bridge，是一條鋼拱型連續桁架橋（Steel Arch-Shaped Continuous Truss Bridge）。它橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），1977年3月通車。