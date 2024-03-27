巴爾的摩塌橋｜涉事貨船劣跡斑斑　去年因推進器問題被扣

美國巴爾的摩一艘貨輪撞向大橋導致嚴重塌橋事故。據美國傳媒報道，馬士基公司包租的「達利號」貨輪在撞船前失去了推進力，這艘輪船不僅曾發生過撞船事故，去年還因推進系統問題被短暫扣留。



該艘巨型集裝箱船在周二上午在撞上摩弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）前失去了推進力，而該船此前曾發生過一宗撞船事故；去年並曾因推進系統相關問題被警告。

據《新聞周刊》報道，馬士基航運有限公司包租的「達利號」貨輪（MV Dali）於2016年曾在比利時安特惠普海港撞向一幅牆。Vessel Finder和其他媒體當時報道了這起事故，事故原因是船長和駕駛員的失誤。

據《華盛頓郵報》援引政府間航運監管機構東京備忘錄（Tokyo MOU）的記錄報道，船齡9 歲的「達利號」被檢查人員發現「推進和輔助機械」存在問題後，於去年6月被智利聖安東尼奧港口官員扣留。

據美聯社報道，該船的船東 Grace Ocean Private Ltd.和運營商 Synergy Marine「已在美國聯邦法院被起訴至少四次，被控疏忽以及與這兩家總部位於新加坡的公司所擁有和運營的其他船舶上工人受傷有關的其他索賠」。

據《杠桿報》（The Lever）引述監管文件報道，馬士基去年還因涉嫌阻止員工報告安全問題而受到美國勞工部的制裁。

根據勞工部2023年7月14日 致馬士基的一封關於職業安全與健康管理局調查的信函，這家丹麥公司「停職並解僱」了一名工人，「以報復其向當局報告不安全狀況，並聯繫美國海岸警衛隊」。

這名遭解僱的員工向當局報告泄漏事故、需要修理船艙艙底系統、船員在船上酗酒，以及船上無法正常操作的設備，包括緊急消防泵、救生艇組和釋放裝置。

據美聯社報道，對大橋坍塌入河時正在橋上的六名建築工人的搜尋工作已暫停至周三。他們的僱主布勞納建築公司（Brawner Builders）推斷這些工人已經死亡。據當地媒體報道，多輛汽車墜入河中，兩名工人從水中獲救，其中一人曾短暫住院。

原文刊於Common Dreams，香港01編譯