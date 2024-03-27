巴爾的摩塌橋｜達利號撞橋前發求救訊號　州長讚「英雄」挽救生命

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日因遭掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上而倒塌。「達利號」撞上弗朗西斯斯科特基大橋前，船員曾發布求救訊號（Mayday），讓政府能及時阻止車輛進入，避免更多人遇難。州長摩爾（Wes Moore）大讚「這些人都是英雄」。



對於「達利號」撞擊弗朗西斯斯科特基大橋前發出求救訊號，摩爾表示，這一決定「拯救了生命」。

巴爾的摩塌橋：衛星圖像顯示，掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船2024年3月26日撞向美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）的弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）。（Reuters）

摩爾稱，「達利號」船員能通知當地政府，船隻發生電力故障、一度失去動力，這樣一來，有關官員得以阻止某些車輛上橋，以防船隻撞上橋時造成更多傷亡。

他說：「一旦收到求救通知，我們可以阻止車輛駛過大橋，這些人是英雄，他們拯救了生命。」

事發於26日上午1時30分左右，「達利號」撞上弗朗西斯斯科特基大橋，導致橋樑發生部份倒塌意外。

弗朗西斯斯科特基大橋又稱為外港橋（Outer Harbor Bridge，暫譯） ，但往往被簡稱為Key Bridge，是一條鋼拱型連續桁架橋（Steel Arch-Shaped Continuous Truss Bridge）。它橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），1977年3月通車。