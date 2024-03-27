中澳鋼鐵反傾銷關稅爭議　世界貿易組織裁定中方勝訴

據澳洲廣播公司報道，當地時間3月26日，世界貿易組織（WTO）專家組作出裁決，澳洲對中國風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷措施違反了世貿組織規定，建議澳洲修改或撤銷相關措施。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：陳思佳



澳洲貿易部長法瑞爾表示，澳方接受裁決，將採取措施執行報告建議。中國商務部新聞發言人回應說，中方對專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞。中方希望澳方尊重裁決，盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施，並在其他貿易救濟措施中嚴格遵守世貿規則。

2021年6月，中國就澳洲對自中國進口的風塔、不鏽鋼水槽、鐵道輪轂產品採取的反傾銷和反補貼措施在世貿組織爭端解決機制下提出起訴。對於三宗訴訟，世貿組織專家組裁定，澳洲對這3種中國進口產品的傾銷和補貼調查存在缺陷。

專家組在報告中指出，澳洲反傾銷委員會分別在2014年、2015年和2019年計算對這三種產品徵收的關稅時存在「技術問題」，違反了世貿組織《反傾銷協定》等規定。報告建議澳洲修改或撤銷相關反傾銷和反補貼措施。

對於世貿組織的裁決，澳洲貿易部長法瑞爾26日發表聲明說，澳洲政府接受世貿組織專家組的裁決，澳方將與中方接觸，採取措施執行專家組的建議。法瑞爾稱，澳洲的貿易救濟體系是「非歧視性的」，將繼續應對「不公平的貿易做法」。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話。（Reuters）

中國商務部新聞發言人26日表示，中方認為，專家組裁決是清楚和明確的，澳方對中國企業相關產品採取反傾銷措施的歧視性做法是錯誤的。中方希望澳方尊重裁決，盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施，並在其他貿易救濟措施中嚴格遵守世貿規則，與中方相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動中澳經貿關係健康發展。

路透社稱，目前澳洲對來自中國的風塔徵收10.9%的關稅，對鐵道輪轂徵收17.4%的關稅，對不鏽鋼水槽徵收60.2%的關稅。

不過，澳洲反傾銷委員會已於今年3月15日發布公告稱，澳洲決定不繼續對進口自中國的風塔實施反傾銷措施，現行反傾銷措施將於2024年4月16日到期後終止。

對於澳方這一決定，中國商務部新聞發言人何亞東在3月21日的例行記者會上表示，中澳兩國在清潔能源領域有着巨大的合作空間。中方願與澳方加強合作，共同致力於應對全球氣候變化。同時希望澳方與中方繼續通過對話與合作，解決貿易領域分歧，早日終止其他對華貿易救濟措施。