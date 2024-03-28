韓國會選舉前斥2,000億紓困中小企　尹錫悅狂射銀彈催票 ？

韓國總統尹錫悅3月27日在首爾龍山總統府主持召開第23次緊急經濟民生會議時又稱，將向因高息而面臨困難的小工商業者以及中小企業打造資金順暢流動的環境，為緩解它們經營困難提供42萬億韓圜（約2,435億港元）。



韓國財政部3月23日也稱，該國計劃取消或降低有關用電、海外旅遊、電影票等方面的分攤金，減輕公司與民眾負擔。

財政部稱，韓國各行各業共有91種國家收費項目，每年總金額約爲22.4萬億韓圜（約1298.6億港元），其中36項的修訂計劃預計每年將減少約2萬億韓圜（約115.8億港元）。部份修訂7月開始實施，對於一些需國會批準的項目，將向它提交修訂法案。

圖為2024年2月4日，韓國總統尹錫悅在韓國首爾總統府接受KBS電視台採訪時發表講話。（The Presidential Office/Handout via REUTERS）

部門補充稱，這是自2002年實施相關法律以來，政府首次着手修訂該條例。

韓聯社27日稱分攤金是一種「看不見的稅金」。過去20年僅11項分攤金減免，今次將一次性廢除18項，譬如校區用地分攤金、影院門票分攤金等。

新措施實行後，徵收電費3.7%的電力產業基礎基金分攤金將分階段下調，出境稅將從1.1萬韓圜（約63.7港元）降至7000韓圜（約40.5港元）等。