韓國第一夫人金建希消失近4個月　分析：為選舉「助力」

在韓國總統尹錫悅3月25日向患癌的英國凱特王妃表示慰問的同時，韓國「第一夫人」金建希的行蹤引發外界關注。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：張菁娟



據英國《獨立報》（The Independent）報道，一向高調出現在公眾面前的金建希已消失近4個月，「這十分不尋常」。有分析人士認為，「Dior包醜聞」和4月10日舉行的國會選舉可能是她「隱身」的原因。

報道稱，現年51歲的金建希最後一次公開露面是在2023年12月15日，當時她隨尹錫悅訪問荷蘭後返回韓國首爾機場。

此後，金建希還缺席了今年的「三一運動」105周年紀念儀式。新加坡《海峽時報》指出，此次缺席「史無前例」，因自1998年以來，韓國每位「第一夫人」均會出席這一儀式。韓國總統辦公室至今仍保持沉默，未就其缺席原因給出任何解釋。

值得一提的是，今年2月，尹錫悅臨時推遲了對德國和丹麥的訪問。一位政府內部人士稱，這是其上任以來首次在出訪前4天改變外交日程，「確實是一種外交不尊重」。總統府當時給出的解釋是，審查各種因素後決定推遲，但韓國民族電視台的評論認為，金建希的陪同問題，可能最終影響了出訪日程的變化。

韓國第22屆國會議員選舉已進入倒計時。報道援引分析人士的話稱，金建希淡出人們視線的原因可能是，韓政府不希望其醜聞帶來的負面因素影響即將到來的「中期考核」。

韓國YouTube頻道《首爾之聲》此前報道，金建希曾於2023年9月13日收受旅美韓僑牧師崔在英（音譯）賄賂的一款價值約300萬韓圜（約1.75萬港元）的Dior手袋，相關影片通過崔在英佩戴的手錶內置攝相機進行偷拍。

圖為韓國總統尹錫悅2023年4月24日至30日訪問美國期間，與夫人金建希一同造訪白宮，與美國總統拜登及夫人吉爾一同在陽台上揮手。（韓國總統辦公室網站）

同年11月，該影片被曝光。《紐約時報》（The New York Times）稱，影片中，金建希表達了自己對「積極參與韓朝關係」的渴望，引發了人們對她僭越總統夫人角色的擔憂。

尹錫悅所在政黨的多名議員隨即要求金建希出面就此事道歉，反對黨則藉機指責金建希以權謀私，「操縱政府事務」。而當被問及總統和金建希對此事有何評論時，尹錫悅的辦公室僅表示「沒什麼可分享的」。

分析人士稱，對醜聞的處理顯示了金建希在尹錫悅政府的影響力有多大。

「這就是為什麼韓國人會開玩笑說，『尹錫悅政府里有兩名要人，頭號要人是金建希。』」慶熙大學首爾校區的政治學家安炳鎮說。

圖為2023年4月24日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希將乘專機前往美國。（韓國總統府辦公室網站）

除了「Dior手袋醜聞」外，金建希還曾被曝出虛報履歷、論文抄襲、涉嫌操縱股票等醜聞，一度影響了尹錫悅的支持率。據報道，2月初，其支持率跌破30%。

隨著金建希淡出公眾視野，尹錫悅的支持率已經較2月初有所回升。根據韓國民調機構「Realmeter」3月25日發佈的一項民調結果顯示，尹錫悅的施政好評率為36.5%，較上一次調查下降2.1個百分點，連續4周下滑；差評率為60.1%，較上一次調查上升1.7個百分點。

目前距離4月10日舉行的韓國國會議員選舉僅有不到20天，執政黨國民力量黨與最大在野黨共同民主黨正在激烈角逐。民調顯示，執政黨國民力量支持率下滑0.8個百分點至37.1%，最大在野黨共同民主黨上升2個百分點至42.8%。

英國中央蘭開夏大學研究韓國的問題的教授林秀晶（Sojin Lim）告訴《獨立報》，金建希應該是因為接下來的國會議員選舉而缺席重要活動。

林秀晶認為，政黨可以讓被醜聞纏身的第一夫人暫不露面，特別是在舉行重大選舉期間，「以爭取更多支持」。