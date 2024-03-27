呂特稱荷蘭為保自身安全限制出口光刻機：將盡力保護供應鏈

在中荷雙邊關係因荷蘭晶片出口新政策趨僵之際，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）對中國進行工作訪問。中國國家主席習近平3月27日在人民大會堂會見呂特期間，後者稱荷蘭在保護供應鏈一事上「盡其所能」，又指與中國關係非常重要。



中國外交部27日引述呂特在會面中表示，「脫鈎斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

路透社27日稱，呂特稱限制出口不是針對中國。他稱出口措施是為了荷蘭自身安全而推出，該國將盡最大努力在不干擾供應鏈的情況下保護自身安全。

兩人會面期間亦談及俄烏戰爭，稱不能讓俄羅斯在戰爭中得勝。

呂特訪華前，外界預料荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）問題將成為焦點。

圖為2023年6月29日，業內光刻科技領頭羊荷蘭光刻機企業阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）在中國國際半導體展（Semicon China）設置攤位的公司標誌。（Reuters）

荷蘭政府2024年1月屈服於美國的要求，撤銷部份晶片製造設備對中國出口的許可，包括DUV（深紫外光）光刻機NXT:2050i及NXT:2100i。

與此同時，荷蘭在保護其經濟利益方面受壓，包括阿斯麥。阿斯麥視中國大陸為台灣之後的第二大市場。

出口限制迄今對全球光刻機巨頭阿斯麥影響輕微，但長遠而言，荷蘭這麼做會被視為不可靠的商業夥伴，中國的晶片生產商可能會尋找替代供應商。

圖為2014年3月23日，荷蘭首相呂特（右）在海牙歡迎中國國家主席習近平訪荷進行國事訪問。

習近平在會面中指出，中方願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷蘭企業來華投資，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。

他在會面中強調，「脫鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。他稱，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平稱，中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐。

他說中國對歐政策保持連續穩定，視歐洲為多極世界中的重要一極和合作夥伴。希望荷方繼續為推動中歐相互了解、發展建設性關係發揮積極作用。