習近平會見美國工商界代表　歡迎美企繼續「深耕中國、贏在中國」

中國國家主席習近平3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。



中國外交部網站27日晚公布會見內容，習近平對美國工商界和戰略學術界人士在春暖花開之際訪華表示歡迎。

他指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中美各自的成功是彼此的機遇。只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。今年是中美建交45周年。中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。中國有句話，從善如登，從惡如崩。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識，增進信任，排除各種干擾，深化互利合作，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平認真聽取美方代表發言，並對他們關心的問題一一作出回應。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

習近平指出，中國經濟是健康、可持續的。去年中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%，這是中國人民幹出來的，也離不開國際合作。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。他們將持續推動高質量發展，持續推進中國式現代化，既讓中國人民不斷過上更好生活，也為世界可持續發展作出更大貢獻。中國發展前景是光明的，中方有這個底氣和信心。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

習近平指出，他多次講過，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶。中國的改革不會停頓，開放不會止步。中方正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。面對中美經貿關係近年來出現的新情況新變化，雙方要堅持相互尊重、互惠互利、平等協商，按經濟規律和市場規則辦事，擴大和深化經貿互利合作，尊重彼此的發展權利，追求中美共贏和世界共贏。歡迎美國企業更多參與共建「一帶一路」，參加中國國際進口博覽會等大型經貿活動，繼續投資中國、深耕中國、贏在中國。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

習近平強調，這幾年，中美關係經歷了不少波折，也遭遇過嚴峻挑戰，其中的教訓值得吸取。中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。去年他同拜登總統在三藩市會晤，最大的共識就是中美關係應該穩下來、好起來。過去幾個月，雙方團隊圍繞他和拜登總統達成的共識，在政治外交、經貿財金、執法禁毒、氣候變化、人文交流等各領域保持溝通，取得了進展。當前形勢下，中美的共同利益不是減少了，而是更多了。不管是經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域，中美應該成為對方發展的助力，而不應該成為阻力。推動世界經濟復甦、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調合作，展現大國胸懷，拿出大國擔當。美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，妥善處理敏感問題，保持中美關係止跌企穩的勢頭，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

美中關係全國委員會（NCUSCR）董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）、黑石集團（Blackstone）董事長兼行政總裁蘇世民（Stephen A. Schwarzman）、高通公司（Qualcomm）總裁兼行政總裁安蒙（Cristiano Amon）、哈佛大學甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創始院長艾利森（Graham Allison）、美中貿易全國委員會（US-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）等美方代表在發言中感謝習近平主席撥冗會見。他們表示，過去幾十年來，中國實現了非凡經濟增長和轉型，體現了強大韌性和活力。在習近平主席卓越領導下，中國致力於發展新質生產力，實現更可持續的高質量發展。中國人民的發展權利應該得到尊重。相信中國將實現自身發展目標，促進世界經濟發展和融合。一個強大、繁榮的中國是世界的正能量。美中經濟關係緊密依存，兩國唯有和平共處，才能實現各自發展繁榮。「修昔底德陷阱」並非必然。美國企業讚賞中方近期出台的一系列進一步改革開放的重要舉措，看好中國經濟發展前景，將堅定不移繼續深耕中國，同中國發展長期緊密的合作關係。習近平主席同拜登總統去年11月在三藩市成功會晤，提振了美國各界和世界對美中關係未來的預期和信心。美國工商界和戰略學術界支持美中雙方加強各層級交往交流，增進相互理解、信任與合作，攜手應對全球性挑戰，推動建立穩定、可持續、富有成效的美中關係。