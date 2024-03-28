俄羅斯對外情報局局長罕見外訪　晤朝鮮保衛相深入會談

俄衛網3月28日稱，據俄羅斯對外情報局新聞處稱，俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）與朝鮮國家保衛相李昌大在平壤進行深入會談。



朝中社28日稱，納雷什金率領的代表團本月25日至27日訪問平壤。

消息指出：「雙方討論了國際局勢發展、確保地區安全、在外部力量試圖加強壓力的條件下深化俄朝合作等現實問題。」

據朝中社報道，訪問期間，朝鮮國家保衛相李昌大和俄納雷什金舉行會談；朝鮮國家保衛省領導幹部和俄羅斯聯邦對外情報局代表團成員舉行工作會談。

2019年4月25日，俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩在俄羅斯海參崴舉行會議期間合影留念。（Pool via REUTERS）

韓媒：彰顯兩國合作

朝中社28日稱，雙方在上述會談中互相通報有關圍繞朝鮮半島和俄羅斯的當前國際及地區局勢的見解，並廣泛認真討論進一步加強合作應對敵對勢力變本加厲的偵探陰謀活動的工作問題。

報道指出，會談始終在同志式的親切和藹氣氛中舉行，並就有關問題全面達成了共識。

韓聯社28日稱，據觀測，朝俄借納雷什金此訪之機分享烏克蘭和韓半島局勢相關情報。俄羅斯對外情報局首長出訪通常不對外公開，而朝鮮官媒報道納雷什金訪朝消息，或意在彰顯朝俄兩國進行全方位合作。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩2023年9月13日視察俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。（Pool via Reuters）

普京將訪朝？

此外，外界亦關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）會否進行他連任後首度對朝訪問。

朝鮮領袖金正恩9月13日訪俄期間邀請普京訪問平壤，普京接受邀請。

普京2000年7月訪問過平壤，與當時的朝鮮領袖金正日會面，嘗試改善兩國關係。