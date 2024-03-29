以軍玩弄加沙女性內衣短片曝光　以色列稱會調查

路透社3月28日報道，在2月23日至3月1日期間，有巴勒斯坦記者在社交平台上轉發了幾十則以軍士兵發布的照片和短片，包括一名以軍士兵坐在一間房間沙發，拿着女性白色內衣把弄着。以色列稱會對有關情況展開調查。



其中一段影片顯示，一名以軍士兵坐在一間房間的沙發上，一手拿着槍，另一隻手拿着女性白色內衣，在躺在沙發上的士兵臉上晃來晃去。在另一段影片中，有以軍士兵坐在坦克上，手裏拿着一個身穿黑色內衣、頭戴鋼盔的女性人體模型說道：「我在加沙找到了一個漂亮的妻子，在認真地談戀愛，她是個很棒的女人。」

圖為另一幅經核實的照片，一名以軍在在散落女性內衣的床前持槍豎起大拇指。（Reuters）

該名記者名叫尤尼斯（Younis Tirawi），他在社交平台轉發這些照片時，也提供了以軍士兵發布原始貼子的連結。路透社隨後核實了原本發布在Instagram和YouTube上的8張照片，包括一張以軍士兵抱着赤裸女性人體模型、雙手放在其胸部，及一張以軍士兵在散落女性內衣的床前持槍豎起大拇指的照片。

聯合國人權辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）批評，發布此類照片是貶低巴勒斯坦婦女和所有婦女。

以軍發言人發表聲明說，以軍會調查偏離士兵命令和預期價值觀的事件，以及上傳到社交平台的影片報告：「在一些經審查的案件中，得出的結論是涉事士兵言論或行為不當，將依照相關規定進行處理。」