美國防長晤以色列防長：道義戰略上　保護巴勒斯坦平民為當務之急

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，在以色列和哈馬斯的戰爭中，保護巴勒斯坦平民是道義上和戰略上的當務之急，而且加沙地帶的人道災難正在不斷惡化。



路透社報道，奧斯汀星期二（3月26日）在五角大樓與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。在加蘭特面對面坐着的奧斯汀一開頭就說：「今天在加沙地帶，平民的傷亡人數太高了，而人道援助又太少。加沙正在遭受一場人道災難，那裏的情況愈來愈惡劣。」

這是奧斯汀迄今為止，針對加沙問題發表措辭最強烈的一次講話。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2024年3月26日在五角大樓與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

五角大樓在會議結束後說，奧斯汀與加蘭特進行了坦誠和直率的討論。

另外，白宮發言人讓·皮埃爾說，加蘭特26日再次與白宮國家安全顧問沙利文進行會議，兩人25日會晤過一次。

讓·皮埃爾說，沙利文重申美國對以色列的支持「堅如磐石」，他告訴加蘭特，以色列必須「採取更多措施以維持和擴大進入加沙地帶的人道援助物資」。

她說：「至關重要的是，以色列應盡一切可能防止平民傷亡，並盡可能戰略性地、精確地開展行動，並以保護拉法平民為目標。」

拉法是加沙地帶南部城市，內坦亞胡多次表明將向拉法發動地面攻勢。

聯合國安全理事會3月25日通過要求加沙地帶立即停火決議，決議通過後，美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡的關係跌落谷底。

內塔尼亞胡不滿美國沒有對這項安理會決議動用否決權，而白宮國家安全委員會發言人柯比說，安理會通過呼籲加沙地帶立即停火決議，「並不代表美國應對加沙局勢的政策發生任何變化」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

