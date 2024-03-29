聯合國：海地黑幫暴力升級　自年初已逾1500人死亡

聯合國表示，自2023年以來海地的黑幫暴力已造成1500多人死亡，數十人被所謂的自衛隊私刑處死，該國已經陷入「災難」。



聯合國人權辦公室在3月28日發表報告指出，海地的腐敗、有罪不罰、治理不善、日益猖獗的黑幫暴力等亂象已經侵蝕了國家的法治，並使國家機構瀕臨崩潰，也讓海地陷入災難性的境地。

自2024年2月下旬以來，海地的黑幫鬥爭愈演愈烈，武裝分子發動了針對警察局和國際機場的一系列襲擊，迫使總理亨利（Ariel Henry）在3月11日辭職。

圖為2024年3月21日，海地太子港國家宮外，警察正在戒備。（Reuters）

聯合國人權辦公室的報告記錄了 2023年發生的4451起殺戮事件。隨着暴力升級，2024年截至3月22日，海地發生了1554起殺戮。報告指出，有案件是平民因支持警察或敵對幫派而在家中遭到殺害，有的則是在人流密集的街頭死於交火或狙擊。其中一宗案件，受害者是一名僅三個月大的嬰兒。

人權辦公室還說，2023年有528名疑似與黑幫有聯繫的人被處以私刑，2024年又有59人被武裝分子處以私刑。報告還強調了性暴力與幫派招募和虐待兒童的情況。這些兒童包括男孩和女孩，他們因害怕被報復而無法脫離黑幫控制。

另一方面，雖然國際社會為組織暴力對海地實施了武器禁運，但報告指出，海地的邊境仍漏洞百出，現在依然有武器源源不斷地湧入該國。辦公室呼籲加強國家和國際管制，更有效地執行海地武器禁運措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

