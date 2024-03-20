青建國際油塘東源街18號臨海地皮放售　意向價7.5億　鄰近親海駅

本港全面撤辣，地產市道轉好，有業主見市場氣氛好轉，趁勢將旗下可作住宅發展的油塘區臨海用地推出市場放售。青建國際（1240）旗下油塘東源街18號地皮新近委託中原（工商舖）放售，意向價約7.5億元。該放售項目鄰近同一街道、近年熱銷的新盤親海駅，以及越秀重建頂目。



中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，是次項目位於油塘東源街18號，地盤面積約17,399平方呎，目前為工業地皮，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供136個住宅單位。

2018年斥5.3億購入臨海地皮

該項目原業主為青建國際，於2018年斥資5.3億元購入此臨海地皮，花費多年時間投資及規劃發展，涉及總投資額約6億元。

油塘東源街20號及22號。（香港01攝）

放售地皮鄰近越秀重建頂目

周浩然續指，近年油塘區發展規劃漸趨完善，區內其中一幅較大型的住宅地皮亦發展得如火如荼。

該地皮為越秀地產旗下的油塘內地段第46號住宅地皮，與政府達成補地價協議，涉及金額約13.46億元，折合每呎樓面地價約2,040元。其地盤面積約131,991平方呎，預計落成後總樓面面積約65.8萬平方呎，將可發展為5幢住宅大樓，合共提供1,393個單位及193個私家車位等。