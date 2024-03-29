韓國首爾巴士勞資雙方達成加薪協議　結束11小時罷工

韓國醫生罷工潮仍在繼續的情況下，首爾市巴士司機為了爭取調整工資，星期四（3月28日）發起11小時的罷工，給許多民眾出行造成極大不便。所幸勞資雙方就加薪問題各讓一步，最終達成了協議，讓尹錫悅政府鬆了一口氣。



首爾市巴士工會與資方從周三下午到周四凌晨2時進行談判，但未能縮小分歧，於是從凌晨4時起啟動罷工。周四早上，約有97%首爾市區巴士停駛，導致通勤的上班族和學生不得不改搭地鐵或的士，結果連地鐵站也出現人滿為患的狀況。

上班族金鎔鎬（48歲）激動地說：「事先完全不知道巴士司機罷工。早上7點到達巴士站，看不到巴士，看了網絡新聞才知道罷工。只好走路20分鐘到地鐵站坐地鐵上班。凌晨突然宣佈罷工，平時坐巴士上班的人要怎麼應對？」

罷工持續約11個小時後，首爾市政府宣布，巴士工會和僱主經過談判同意加薪4.48％，發放節日補貼65萬韓元（約3772港元），最終達成協議。首爾巴士當天下午3時立刻恢復正常運行。

原本首爾巴士工會要求將時薪提高12.7%，而僱主只願意提高2.5%。但工會考慮到對市民造成不便，僱主考慮到物價上漲，勞資雙方達成協議各讓一步。這是首爾市巴士司機時隔12年再次罷工。

雖然巴士工會以提高工資作為罷工的理由，但分析認為，很難說巴士司機的待遇很差。

據了解，2023年首爾市巴士司機（具有7年至10年工作經驗者）的平均每月工資為551萬韓元（約3.2萬港元）。以2022年年底為準，這是韓國勞動者平均每月工資（353萬韓元約2.05萬港元）的1.5倍。

韓國《中央日報》指出，政府為了抵消4月10日國會選舉前由巴士費、水電費等上漲帶來的政治風險，抑制了價格上漲，但選舉一旦結束，可能這些費用都會同時上漲。

住在首爾銅雀區的金姓上班族（32歲）說，醫生罷工的情況下，巴士司機也罷工，覺得國家氣氛有點混亂。今後罷工會不會流行起來，讓人感到擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

