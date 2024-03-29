美媒：美國撥款75億美元擬建50萬座充電站　兩年來只建7座

2021年11月，美國總統拜登簽署了規模為1.2萬億美元的《兩黨基礎設施法案》，要求對美國基礎設施建設增加大量投資。其中，電動汽車充電網絡的建設排在優先位置，拜登還許下到2030年在全美建成至少50萬座電動汽車公共充電站的承諾。



然而如今兩年多過去，據《華盛頓郵報》當地時間28日報道的情況顯示，在國會為此撥款75億美元後，只有7座新建充電站在4個州建成並投入使用。

文章對此擔憂稱，隨着拜登政府近期推出的汽車尾氣排放新規，未來勢必將有更多電動汽車和混合動力車上路，公共充電站的建設遲緩可能會拖慢美國向電動車的轉型過渡。

據報道介紹，拜登政府承諾用於電車充電站建設的75億美元資金中，有50億美元會在2022年後的5年內以「公式撥款法」分配給各州政府，用於建設「國家電動汽車基礎設施計劃」（NEVI）中規定的主要公路沿線快速充電網絡。根據白宮的一份聲明，全美50個州、華盛頓特區和美屬島嶼波多黎各都參與了這項計劃。

圖為2024年2月4日，美國總統拜登（Joe Biden）在內華達州拉斯維加斯出席競選活動。（Reuters）

但根據美國聯邦公路局發言人的說法，過去兩年多，只有夏威夷州、紐約州、俄亥俄州和賓夕凡尼亞州建成了7座電車公共充電站、共計38個充電樁。另有4個州正在建設中，12個州敲定了建設合同，17個州尚未發布建設方案。

根據電動汽車政策分析機構「阿特拉斯公共政策」（Atlas Public Policy）的估算，理論上這筆資金應該足以建造至少2萬個充電樁或5千個充電站。

中左翼智庫「第三條路」（Third Way）負責交通與創新的副主任亞歷山大·拉斯卡（Alexander Laska）對此直言，「我認為很多關注此事的人都開始擔心時間表的問題了。」

報道提到，上個月，美國會眾議院幾名共和黨議員聯名致函拜登政府，就電車充電站的建設緩慢提出了一系列問題。

「我們非常擔心，在你們的努力下，美國納稅人的錢被糟蹋了。」信中寫道，「充電設施交付延遲、各州對勞務承包要求和充電設施最低運營標準的擔憂……項目所存在的問題正在不斷增加。」

美國聯邦公路局的發言人在一封電子郵件中對此解釋稱，該局是從零開始建設一個全國性的電動車充電網絡，在制定完項目執導意見並與各州政府合作完成實施方案後，建設項目正在步入正軌，預期接下來各州充電站建設進度將加快。

報道引用阿特拉斯公共政策創始人尼格羅（Nick Nigro）的說法稱，由於在《兩黨基礎設施法案》頒佈實施之前，美國幾乎所有州交通部門都沒有部署公共充電站的經驗，有些延誤是「意料之中」的。

他說，在過去兩年裏，各州有關部門在向拜登政府提交方案審批、工程招標等流程上耗費了大量的時間，不過預計今年建設進度會加快腳步。

圖為2022年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統尹錫悅參觀三星電子（Samsung Electronics）平澤廠區。（Getty Images）

《華盛頓郵報》報道稱，建設全面鋪開緩慢，還有一部分原因是拜登政府要求的新建充電站比前幾代設施的標準更高。指導意見中要求，獲資助建設的每個充電樁的正常運行時間可靠性必須達到97%，功率要達到150千瓦，充電站的位置距離洲際公路不能超過一英里（約合1.6公里）等，都對州政府構成挑戰。

據美國汽車權威媒體《汽車新聞》（Automotive News）本月初報道，根據美國能源部最新數據，全美目前僅有6.57萬個充電站，共有18.1萬個充電樁。全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）預計，至少需要500億美元，才能實現拜登提出的到2030年實現美國50萬座公共充電站的目標。而他撥出的這75億美元實際上杯水車薪，僅佔其中的15%左右。

報道還援引美國國家可再生能源實驗室（NREL）的最新數據稱，除去特斯拉的超級充電樁網絡外，美國在2030年實現公共充電樁目標的道路上只完成了3.1%。如果算上特斯拉目前主要為該品牌車主提供的快充充電樁，這一數字將上升至9.1%。

普華永道思略特汽車行業合夥人辛格（Akshay Singh）強調，美國需要加快快速充電樁的安裝速度，並且安裝更多的充電站。他指出，雖然美國電動汽車快充樁的數量正在增加，但「速度遠沒有達到應有的水平」。

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