美國大選｜拜登民調迎頭趕上　多個搖擺州份支持度反超前特朗普

美國總統拜登（Joe Biden）的支持率在七個關鍵搖擺州中的六個，開始趕上共和黨候選人特朗普（Donald Trump），而且在其中至少兩個州表現穩健。



這也是民主黨在彭博新聞／Morning Consult月度民調中迄今為止最強的站位。

彭博社報道，民調逆轉發生在特朗普連續五個月保持了大體穩定的領先之後，拜登的國情咨文演說團結了民主黨人，也似乎緩解了選民對拜登高齡的擔憂。

威斯康星州（Wisconsin）的民意變化顯著，2月份還落後特朗普四個百分點的拜登現在跑贏一個百分點。在特朗普上個月領先六個百分點的賓夕法尼亞州（Pennsylvania），兩人打成平手。兩人在密歇根州（Michigan）的支持率也變得旗鼓相當。

現在還無從判斷這是一時的躍進還是持久性逆轉的開端，拜登在四個關鍵州仍不及特朗普。不過，如果拜登11月斬獲所謂的「藍牆」三州，那麼他將幾乎鐵定贏得連任。

拜登和特朗普雙雙在3月12日鎖定了各自政黨的總統候選人提名資格，為兩人正式對決拉開了序幕。特朗普目前競選資金吃緊，減少了各種集會和活動，而拜登的造勢活動進入到快馬加鞭的階段，並加大了對搖擺州的巡迴攻勢，包括星期二（3月26日）造訪北卡羅來納州（North Carolina）。

拜登的競選團隊對民調結果不予置評。

圖為2024年3月9日，特朗普（Donald Trump）在佐治亞州競選集會時發言，3月12日他獲得共和黨內提名，有望參選下屆總統。（Reuters）

最新民調還發現，消費者對國民經濟的觀感出現改善，搖擺州選民中認為走向正確的人數逐漸增加。

彭博新聞／/Morning Consult月度民調訪問了4932名登記選民，整體誤差率為正負一個百分點。

雖然民調顯示拜登在「藍牆州」最具競爭力，他在亞利桑那、內華達和北卡羅來納也縮小了2月份對特朗普的劣勢。不過在佐治亞州，特朗普擴大了自己的領先幅度。在一些地方，這種轉變仍在誤差範圍內。

拜登正在所有這些地方發動鋪天蓋地的攻勢。自去年8月以來，拜登的競選團隊把64%的電視廣告花費投在了對他最有利的「藍牆州」。

特朗普在七個搖擺州仍以47%對43%的戰績領先。若包括第三方候選人，特朗普則以43%居首。拜登的支持率為38%，小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）9%，韋斯特（Cornel West）和斯坦（Jill Stein）各為1%。

特朗普競選團隊發言人米勒（Jason Miller）說：「民調繼續顯示選民厭倦了拜登碾壓式的通貨膨脹、漏洞百出的南部邊境、以及他扼殺美國汽車產業的瘋狂電動汽車政令。」

多數支持南卡羅來納州前州長黑利（Nikki Haley）的選民說，他們會在11月總統選舉中再度投票給特朗普，表明他囊括了共和黨初選前對手的許多支持者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

