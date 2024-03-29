王毅晤福田康夫　冀日本妥善處理福島核污水排海

撰文：成依華
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中國外長王毅3月29日在北京會見日本前首相、博鰲亞洲論壇前理事長福田康夫，他談到希望日方與中方相向而行，從戰略高度和長遠角度把握中日關係，認真妥善處理福島核污水排海等阻礙雙邊關係正常發展的問題。

據中國外交部指，王毅讚賞福田始終關心博鰲亞洲論壇發展併為此作出積極貢獻，表示21世紀是亞洲的世紀，當前國際形勢變亂交織、不穩定因素明顯增強，但亞洲總體保持和平穩定，發展前景光明。

他希望日本等地區國家多做有利於地區和平穩定的事情，而不是相反，與中方一道維護亞洲和平發展大局。

王毅說，中日兩國領導人去年底達成重要共識，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為兩國關係發展提供了重要政治指引。

王毅（右）2024年3月29日在北京會見福田康夫（中國外交部）

他希望日方與中方相向而行，從戰略高度和長遠角度把握中日關係，認真妥善處理福島核污染水排海等阻礙雙邊關係正常發展的問題，堅持和平發展的既定方向，共同推動中日關係實現穩定健康發展。

中國外交部稱，福田康夫表示博鰲亞洲論壇影響不斷擴大，表明中國推進睦鄰外交日益取得積極成效，日中友好是兩國共同和必然的選擇，日本企業希望在中國投資興業。

他指日方願同中方增進相互理解，加強對話溝通，妥善管控分歧，共同推進日中戰略互惠關係，攜手維護亞洲和平、穩定、繁榮的良好勢頭。

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