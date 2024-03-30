以色列代表團獲內塔尼亞胡批准　參加新一輪停火談判

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已批准以方代表團，在卡塔爾和埃及參加新一輪加沙停火談判。



綜合法媒和《以色列時報》報道，內塔尼亞胡辦公室星期五（3月29日）聲明，內坦亞胡與國家情報機構（Mossad，摩薩德）領導巴尼亞（David Barnea），以及國家安全總局（Shin Bet，辛貝特）局長巴爾（Ronen Bar）通話，並告訴他們，在即將於開羅和多哈舉行的停火談判中，他們將有操作空間。

以色列將派遣上述兩個機構的官員前往開羅參加談判，但預計巴尼亞和巴爾不會出席，他們可能會參加稍後在多哈展開的談判。

巴尼亞本周早些時候從多哈飛回了以色列，不過摩薩德的一個中層小組一直留在多哈。

自聯合國安理會星期一（25日）通過了要求以哈「立即停火」的決議以來，以色列和哈馬斯就未能達成協議相互指責。調解方卡塔爾星期二稱談判還在繼續，但以哈雙方和調解人此後就很少提供消息。

去年10月7日，哈馬斯突襲以色列，造成約1160人死亡，並擄走約200多名人質，後來在11月底為期一周的停火期間釋放了數十名人質。

以色列在過去五個多月裏對哈馬斯控制的加沙地帶展開猛烈的報復性襲擊，據當地衛生部門通報，以軍的攻勢已造成加沙3萬2623人死亡，其中大部分是婦女兒童。

據報道，以色列方面認為，加沙仍有約130名人質，其中33人推定死亡，包括8名士兵和25名平民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

