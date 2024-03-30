意大利出生率連跌15年　人口老化同樣嚴重

意大利國家統計局（ISTAT）星期五（3月29日）說，2023年，意大利出生率連續第15年下降，創歷史新低。



意大利人口持續萎縮，已經被視為國家緊急狀況。歷屆政府都將應對出生率下降作為優先事項，但至今未能阻止這一趨勢。

路透社報道，意大利去年的出生人數為37萬9000人，比2022年下降了3.6%，與2008年相比則銳減了34.2%，而2008年是意大利出生人口增加的最後一年，也是意大利自1861年統一以來出生人數最少的一年。

同時，意大利生育率也從2022年的每名婦女生育1.24個孩子降至1.2個孩子，遠低於穩定人口所需的2.1標準。

另一方面，意大利去年登記的死亡人數約為66萬1000人，較前三年有所下降——這段時期的死亡率因冠病疫情而出現上升。國家統計局說，去年意大利人口的預期壽命也增長至83.1歲，比2022年增加了六個月。

雖然2023年意大利死亡人數比出生人數多了約28萬2000人，但由於更多外國移民的湧入，以及意大利境外移民的回歸，該國總人口僅減少了7000人，為5899萬人。

自2014年以來，意大利的總人口連年下降，至今已累計減少了136萬多人，相當於該國第二大城市米蘭的人口。國家統計局去年9月稱，在未來25年內，意大利可能會減少近10%的居民；根據基準情景，到2050年，意大利人口將縮減至5440萬。

此外，意大利人口的老齡化也較為嚴重。國家統計局星期五公佈的數字顯示，幾乎四分之一的居民年齡都在65歲以上，80歲以上人口甚至首次超過了10歲以下人口；百歲老人數量也創下新高，多達2萬2500人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

