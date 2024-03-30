中國旅行團南非遇持械搶劫　中使館呼籲提高安全意識

中國駐南非大使館3月29日表示，一個中國旅行團日前在勒斯滕堡（Rustenburg）附近遭遇持槍匪徒搶劫，造成財產損失。當局呼籲前往當地的遊客及旅遊業界人士等提高安全意識，加強防範風險。



使館的聲明指，涉事路段之前已連續發生多宗外國遊客旅行團遭遇搶劫案件。而南非傳媒指，當地治安持續惡化，並爆發多宗搶劫、綁架、謀殺等嚴重案件。

使館再次提醒赴當地的中國遊客、旅遊從業員及旅南僑胞切實提高安全意識，加強防範風險，包括事先透通過中國領事服務網、駐當地使領館安全提醒、當地新聞報道等渠道，全面了解掌握目的地和沿途治安狀況，合理規劃安全出行路線和時間。

當局同時呼籲，應避免經停治安風險較高的地方，同時應避免夜間出行或獨自外出。避免前往位置偏僻、人煙稀少、未開發的區域或治安較差的非正式定居點和人群聚集的市中心、購物區等。

大家亦應將護照、身份證等重要證件和貴重財物單獨存放、妥善保管。而遇到盜搶等突發事件，務必保持冷靜，以保障人身安全為首要，避免與不法分子發生直接衝突。待自身危險解除後第一時間向當地警方報警，並及時向駐當地使領館、南非華人警民合作中心等求助。