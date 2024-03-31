土耳其地方選舉開鑼「3大看點」　埃爾多安冀「奪回」伊斯坦堡

土耳其3月31日舉行地方選舉，選出各地市長及行政人員，對於執政黨及總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）來說，這場選舉的重點是決定土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）「歸屬何家」，避免5年前的失利場面再度上演。



綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報道，東部省份的投票站自當地31日早上7時至下午4時開放，預計初步結果會在當地晚上10時左右出爐。

執政黨的復仇戰

總統埃爾多安領導的執政正義與發展黨（AK Party）2019年在地方選舉中失利，在野的土耳其共和人民黨伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）擊敗執政黨候選人，當選伊斯坦堡市長，執政黨在首都安卡拉同樣落敗，這打破了執政黨過去長達25年以來管理伊斯坦堡及安卡拉的局面。

埃爾多安出生於伊斯坦堡，這地方也是他政治生涯的起點，並在1994年至1998年擔任伊斯坦堡市長，他對這城市的重視也非常明顯，曾稱「得伊斯坦堡者，得土耳其」，故此執政黨在2019年地方選舉中輸給反對派，被視為毀滅性的打擊。

這次執政黨派出前環境部長屈呂姆（Murat Kurum）出戰，希望奪回伊斯坦堡，收復失地。

圖爲2024年3月29日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在地方選舉前的集會向支持者演講。（Reuters）

埃爾多安「最後一戰」？

埃爾多安3月初表明，這次土耳其地方選舉會是他的最後一次選舉，「這對我來說是最後一次，根據法律賦予的權力，這是我的最後一次選舉。」不過據美媒指，若是這次執政黨派取得勝利，可能會促使埃爾多安尋求改革憲法，使他能夠超越當前任期的限制。

據《政治報》歐洲版（Politico Europe）3月29日報道，民調顯示這次選舉看來勢均力敵，但也談到當地民調經常不可靠，一些調查顯示反對派領先不足1個百分點至9個百分點不等，也有民調結果指執政黨輕微領先。

圖爲2024年3月29日，土耳其伊斯坦堡，人們從印有埃爾多安照片的選舉廣告車旁經過。（Getty）

反對派盼重振聲威

對於反對派來說，既是希望重現2019年的獲勝局面，且由於他們在2023年總統大選失利後四分五裂、士氣低落，正盼望透過這次選舉保住關鍵城市，以振聲威。

在最新選舉中，在野黨派的伊馬姆奧盧尋求連任伊斯坦堡市長，他被視為有可能挑戰總統寶座的政治人物。