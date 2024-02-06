普京將晤埃爾多安　土耳其：討論烏克蘭與黑海榖物協議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將訪問土耳其，會晤當地總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）2月6日表示，兩方會討論烏克蘭戰爭問題及黑海榖物協議。



菲丹在記者會表示，土耳其正與烏克蘭和俄羅斯斡旋，希望重啟黑海榖物協議，以讓烏克蘭可通過黑海安全出口糧食。在聯合國、土耳其斡旋下，協議曾於2023年7月達成，但之後俄羅斯退出。

俄：討論兩國經貿各方面

俄羅斯克里姆林宮6日則稱，土耳其是俄羅斯重要的經貿夥伴，普京訪問土耳其期間將討論兩國經貿關係的各個方面。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin) 於2023年12月27日在俄羅斯莫斯科克里姆林宮主持召開國務院會議（Pool via Reuters）

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問到普京訪問期間是否會討論兩國結算因美國制裁出現的困難、是否可能達成具體協議時，他回應稱「當然，這些問題都會在議程上。會討論經貿關係的各個方面。土耳其是我國重要的經貿夥伴，當然，這些關係的各種細微之處都會在議程上。」

或2月12日到訪

路透社引述土耳其官員稱，普京可能於2月12日到訪，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的辦公室未證實這消息。

若普京此行成事，會是俄羅斯2022年2月開始全面入侵烏克蘭以來，首度訪問北約（NATO）成員國。