德甲拜仁慕尼黑賽前接獲恐怖威脅涉ISIS-K　德國：危險升至新水平

德國當地時間3月30日下午6時30分，德甲拜仁慕尼黑對陣多蒙特的比賽將在慕尼黑安聯球場進行。惟警方前一天收到疑似恐怖威脅的舉報，警方稱會部署更多警力，確保賽事安全舉行。



警方29日晚接受舉報稱，社交媒體上流傳的照片似乎顯示球場前的球迷成為目標，該照片由極端組織ISIS的分支機構「ISIS呼羅珊」組織（Islamic State Khorasan，簡稱ISIS-K）在網上發布。

慕尼黑警方發言人30日稱，當地警方和聯邦刑事警察局對這張照片進行深入評估，得出明確的結論是：沒有發現具體風險。發言人稱比賽期舉行，會在球場增派警力。

德國聯邦內政部當天下午稱，沒有具體證據表明存在威脅。拜仁慕尼黑稱，球會正在與警方保持密切溝通和協調，警方正在處理此事。

圖為德國安聯球場（Getty）

歐國盃倒數75天 德國嚴陣以待

德國內政部長長費澤爾（Nancy Faeser）26日稱伊斯蘭極端主義對德國的安全構成了最大的威脅：「有一件事可以肯定地說——危險已經達到一個新的水平」。

她在聲明中說：「威脅級別仍然很高。」「在莫斯科襲擊事件（3月22日）發生之前，這一數字已經很高，並且一直保持在很高的水平。」

她說作為今年夏天舉辦的2024年歐洲國家盃（UEFA European Football Championship）舉行前後加強安全措施的一部份，德國將實施臨時邊境管制。

圖為2023年4月5日德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser，左）與交通部長維辛（Volker Wissing，右）在柏林出席內閣每週例會。（Reuters）

挺烏德國辦大賽 成襲擊目標

反恐專家多伊爾（Neil Doyle）告訴《太陽報》稱，對於那些想發動大量傷亡的襲擊以作報復，還有成為全球頭條新聞的組織，2024年歐國盃是它們的主要目標。

他補充稱，作為烏克蘭的主要支持者，德國可能成為俄羅斯的目標。另一位專家則強調克宮發動網路攻擊的危險。

圖為2024年3月29日，涉嫌參與莫斯科音樂廳恐襲案被捕的疑犯，在莫斯科法院提堂：