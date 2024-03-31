德甲｜卡尼食詐糊拜仁主場不敵多蒙特　杜慈提早賀利華古遜封王

周六晚兩場德甲大戰，有德國國家打吡拜仁慕尼黑在主場對多蒙特，另有冠軍大熱利華古遜主場鬥賀芬咸。

拜仁和利華古遜同樣陷入苦戰，但結果差天共地，最終拜仁主帥杜慈賽後直言：「恭喜利華古遜！」



第27輪德甲賽前，排在聯賽榜第二的拜仁慕尼黑（60分）已落後榜首的利華古遜（70分）足足有10分之多，爭標機會本已相當渺茫，今仗在主場出擊對死敵多蒙特已是1分也不可再失。

拜仁近9次在德甲主場對「蜜蜂兵團」全部贏波，未料今仗10分鐘已遭多蒙特前鋒艾迪耶米（Karim Adeyemi）打開紀錄，這支客軍更有不少機會擴大比數，但直到83分鐘才由祖利安利耶臣（Julian Ryerson）將比數改寫成2：0。

艾迪耶米（右）早早為多蒙特打開紀錄。（Getty Images）

拜仁前鋒哈利卡尼今仗屢次攻門都不中目標，到末段終於將皮球放入網窩，惟以VAR檢視後被判越位在先，拜仁終以0：2不敵多蒙特，是自2014年4月以來首次在主場聯賽輸給這支死對頭。

哈利卡尼去到拜仁慕尼黑後，竟然還是拿不到聯賽冠軍。（Getty Images）

對拜仁來說禍不單行的是，利華古遜在主場對賀芬咸雖然在33分鐘失球，苦戰之下，到88分鐘和補時階段連入兩球，以2：1反勝對手全取3分，將各項賽事的不敗走勢擴至39場，繼續刷新德國球會紀錄，同時將在榜首的領先差距拉開到13分之多，在聯賽僅餘7輪之下，若再贏3場，便可以肯定封王，若最終能奪冠，將成為隊史首個頂級聯賽冠軍、也是繼92/93球季的德國盃後首個主要錦標。

杜慈坦言德甲冠軍已無望。（Getty Images）

德國天空體育台賽後直接詢問杜慈，覺得拜仁是否已爭標無望？季尾便會離隊的他道：「當然了。這場比賽過後，我們已無話可說，現在是（落後）幾多分？恭喜利華古遜。」另邊廂，日前宣布會留在利華古遜的沙比阿朗素，談到球隊絕地反勝、保住不敗身時則道：「我們具備勝者的心理質素，這是我們今季所建立的。」