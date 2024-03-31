英國議員：英外交部接獲官方法律建議　稱以色列違反國際法

據英國《衛報》3月30日報道，英國保守黨內部泄露的一段錄音顯示，英國外交部已經收到了律師的官方法律建議，認定以色列對加沙地帶的襲擊違反了國際人道法。但英國政府並未公布這一消息，也沒有停止向以色列出售武器。



報道稱，這段錄音記錄了英國下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）在3月13日的一次保守黨籌款活動上的發言。當天，克恩斯在酒會上回答問題時透露，英國外交大臣卡梅倫已得到了律師有關新一輪巴以衝突的法律建議。

「外交部收到了官方法律建議，稱以色列違反了國際人道法，但政府尚未公布這一消息。」克恩斯說，「他們說出來，也沒有停止武器出口。他們對以色列定居者進行了微不足道的制裁。國際社會都認為以色列定居點是非法的，他們不應該繼續這樣做。」

克恩斯在酒會上表示，她和卡梅倫（David Cameron）都相信以色列擁有「自衛權」，「但自衛權在法律上是有限制的，不是無限的。」她還指出，以色列的行動將其自身和英國的長期安全都置於危險之中。

《衛報》稱，克恩斯的發言顯然與英國政府官員一直以來的表態不一致。這段錄音的泄露將讓卡梅倫和英國首相蘇納克面臨巨大壓力，因為此類法律建議意味着英國必須立即停止向以色列出售武器。

卡梅倫：圖為英國外交大臣卡梅倫2023年12月5日到首相府出席每週內閣例會。（Getty）

英國法律專家表示，如果英國政府繼續向以色列提供軍事支持，英國可能也會違反國際法，被視為戰爭罪行的同謀。英國在2022年向以色列出口了價值約4200萬英鎊的武器，英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又譯沙普斯）稱這一數字「相對較小」。

當地時間3月30日，克恩斯就泄露的錄音作出了回應。她堅持自己的言論，呼籲英國政府公開法律建議的具體細節：「我仍然相信，政府已經完成了對以色列是否遵守國際人道法的評估，並已經得出結論，以色列違反了國際人道法。此時此刻，透明度至關重要。」

但英國外交部發言人堅稱，政府法律建議的內容是保密的，「我們會不斷審查有關以色列是否遵守國際人道法的建議，內閣在考慮出口許可證等問題時也會根據這些建議行事。」

《衛報》提到，儘管卡梅倫拒絕作出回應，其他英國內閣官員曾聲稱以色列沒有違法國際法。去年11月，英國商務大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）在接受媒體採訪時稱：「我們一直說以色列應該遵守國際法，而他們似乎就是這樣做的……看起來他們正努力確保自己遵守國際法。」

但曾任英國大法官及憲制事務大臣的范克林（Lord Falconer）表示：「遵守法治的政府不能忽視愈來愈多的違規證據，如果政府繼續提供幫助，他們就會違規。」不過，福爾克納也指出，如果法律建議認定以色列違反國際法，英國將無法與以色列共享情報。

2024年3月20日，以色列人在位於耶路撒冷的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）辦公室外舉起以色列國旗，抗議2023年10月7日以來被扣押在加沙的人質仍未獲釋。（Reuters）

自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶的襲擊已經造成超過3.2萬名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

2023年年12月29日，南非向國際法院提起訴訟，指控以色列違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》規定的義務，在加沙地帶實施國家主導的種族滅絕。

國際法院在今年1月26日發佈命令，指示以色列採取臨時措施，特別防止實施滅絕種族行為，防止和懲罰煽動滅絕種族行為，防止銷毀證據，立即採取有效措施，以便能夠提供迫切需要的基本服務和人道主義援助，以解決加沙巴勒斯坦人面臨的惡劣生活條件。

3月28日，國際法院發布新的命令，要求以色列必須採取一切必要和有效的行動，確保加沙地帶巴勒斯坦居民的基本糧食供應。國際法院認為，自1月26日以來，加沙地帶巴勒斯坦人的災難性生活條件進一步惡化，「饑荒不再只是風險，而是正在蔓延」。

新命令規定，以色列應「毫不拖延」地採取一切必要和有效的措施，確保加沙地帶全境的巴勒斯坦人不受阻礙地獲得基本服務和人道主義援助，包括食物、水、電和醫療用品等。命令還要求以色列增加陸路口岸的通行能力和數量，並在必要時保持開放。

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