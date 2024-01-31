英國外長暗示承認巴勒斯坦國　首相府：政府立場未變

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）暗示英國可能很快承認巴勒斯坦國後，英國政府堅稱對中東和平進程的立場保持不變。



法媒報道，卡梅倫星期一（1月29日）在英國議會舉行的阿拉伯大使招待會上說，在結束以色列和哈馬斯戰爭的外交努力中，有必要給巴勒斯坦人民一個政治前景；承認巴勒斯坦國將有助於讓兩國解決方案成為一個不可逆轉的進程。

他說：「我們應該開始確定巴勒斯坦國的樣子——它由什麼組成、如何運作。在此過程中，我們將與盟友一起研究承認巴勒斯坦國的問題，包括在聯合國。這可能是使這一進程不可逆轉的因素之一。」

巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）說，卡梅倫的話標誌着一個重要時刻。不過卡梅倫的保守黨同僚韋莉雅（Theresa Villiers）說，提前承認巴勒斯坦國會對哈馬斯的暴行起到獎勵作用。

卡梅倫：圖為英國外交大臣卡梅倫2023年12月5日到首相府出席每週內閣例會。（Getty）

英國政府長期以來一直支持兩國解決方案，即根據聯合國決議，以色列人和巴勒斯坦人可以在不同的國家毗鄰共存。卡梅倫發表星期一的言論後，唐寧街星期二（30日）說，英國的立場並未改變。

首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的發言人告訴記者：「我們一直都很清楚，我們將在巴勒斯坦國最有利於和平事業的時候對它給予承認，我們致力於兩國解決方案。」

卡梅倫曾於2010年至2016年擔任首相。去年11月，他重返政壇獲任外交部長一職，並將於本周開始以哈衝突爆發以來對中東地區的第四次訪問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

