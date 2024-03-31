韓國會選舉倒數10天　朝野決戰將上演

韓聯社3月31日稱，第22屆韓國國會議員將於4月10日舉行，選前10天，在野黨共同民主以首都圈為中心，較現任總統尹錫悅所屬執政黨國民力量黨略佔優勢，呈現「朝小野大」的形勢。尹錫悅希望扭轉這一形勢，令餘下3年任期施政較順暢；最大在野黨共同民主黨則希望保住多數派地位，制衡尹政府。



韓國數個政黨將競逐合計300個國會議席，包括254個選區議席以及46個比例代表議席。是次選舉不但會決定此後4年哪一黨在國會有主導地位，還將影響下屆總統選舉格局，備受外界關注。

在野共同民主黨自認選情佔上風的選區至少110處，遠超對手的80處。然而最新民調顯示，國民力量黨並非完全「沒得追」，看來4月10日對它們來說都是一場硬仗。

韓聯社31日引述民調機構韓國蓋洛普26至28日向1,001名選民進行的調查顯示，回答在野黨應勝選的佔49%，認為執政黨應勝利的則為40%。

圖為2024年2月4日，韓國總統尹錫悅在韓國首爾總統府接受KBS電視台採訪時發表講話。（The Presidential Office/Handout via REUTERS）

國民力量黨打出民生改革、政治改革的旗幟，要求總統室就醫改問題、涉軍案駐澳大使李鍾燮相關問題等採取措施。

共同民主黨認為，民衆因近期發生的事件群情激憤，要求審判政權的呼聲高漲。該黨因此決定將以「選舉激戰地」為中心，呼籲選民審判尹政府。

韓聯社31日稱，上屆選舉中，民主黨佔180席的多數議席。自尹政府執政2年來，卻陷於「朝小野大」的困局，能否憑藉此戰改變現狀備受外界關注。