以巴戰爭｜埃及傳媒：加沙停火談判今開羅恢復

據埃及媒體消息，以色列和哈馬斯的談判代表將於星期天（3月31日）在埃及首都開羅恢復停火談判。



據埃及媒體消息，以色列和哈馬斯的談判代表將於星期天（3月31日）在埃及首都開羅恢復停火談判。

法新社報道，埃及Al Qahera新聞電視台報道的主播從埃及情報部門知情人得到證實，指以哈代表將在星期天恢復和平談判。

上一輪停火談判也在開羅舉辦，但卻雙方未能就關鍵問題做出讓步：哈馬斯說在達成長期停火協議前不會釋放以方人員；以方則堅稱在徹底消滅哈馬斯前不會結束軍事行動。

儘管本輪談判無果而終，哈馬斯與以色列仍將繼續間接溝通。內塔尼亞胡星期五（29日）批准在卡塔爾首都多哈和開羅舉行新一輪停火談判。

內塔尼亞胡辦公室稱，內塔尼亞胡已與以色列摩薩德情報機構負責人巴爾尼亞（David Barnea）就會談進行了交談，但沒有詳細說明巴尼亞是否會前往談判地。

法國最高外交官星期六也在開羅會見了埃及和約旦外交官，三人都呼籲加沙「立即永久停火」並釋放所有人質。

法國外交部長塞茹爾納說，法國政府將向聯合國安理會提出一項決議草案，制定戰爭的「政治」解決方案，其中包括以哈衝突的「兩國解決方案的所有標準」 。

本文獲《聯合早報》授權轉載

