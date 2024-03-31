以巴戰爭｜以色列數千人遊行要求解散政府　16人被捕

撰文：聯合早報
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數千以色列民眾星期六（3月30日）晚在一些城市舉行示威遊行，要求解散政府、舉行議會選舉，並要求內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台。

綜合新華社和法新社報道，數千以色列民眾星期六在特拉維夫、貝爾謝巴、凱撒里亞等城市舉行遊行，呼籲政府儘快與哈馬斯達成協議，釋放被扣押的以色列人質。

16人被警方拘捕

在特拉維夫，遊行者點燃篝火，堵塞主幹道，警察用高壓水槍驅散人群，雙方爆發衝突，16人被警方拘捕。在耶路撒冷，抗議者衝破警察設置的障礙，在總理官邸附近舉行示威活動。在凱撒里亞，抗議者身着印有「現在就選舉」字樣的襯衫，在總理私人官邸附近舉行遊行。

警方指出，這次的示威活動是非法的，稱抗議者是「暴徒」，因為他們湧入環形道路，造成逾一小時的交通堵塞。

同日早些時候，被扣押以色列人員的家屬舉行新聞發布會，批評內塔尼亞胡「應對戰爭」和與哈馬斯的談判表現不佳，要求舉行議會選舉。

希拉·埃爾巴格 （Shira Elbag）的19歲的女兒莉莉（Liri） 在去年10月7日襲擊發生時被哈馬斯武裝分子綁架，她激動地懇求以色列人向內塔亞胡施加壓力。

10月7日，哈馬斯武裝分子扣押了約250名人質，以色列認為有130名人質仍被關押在加沙，其中33人被推定死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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