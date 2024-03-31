澤連斯基疑似暗示「俄軍不退到1991年邊界」也可談判？

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時指出，俄軍倘失去在烏佔領區、退到2022年的邊界，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）將準備好對話。



對照澤連斯基與基輔之前的立場，是次發言被外界解讀成烏方首次表態，改口稱倘俄軍退到「2022年的邊界」，俄烏談判都可開始，而不是「1991年的邊界」。

基輔此前曾稱，在俄軍離開1991年蘇聯解體時的烏克蘭邊界之前，不可能開始和談。

盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）與克里米亞（Crimea）在1991年烏克蘭宣布脫離蘇聯獨立時，是烏克蘭的一部份，也繼續被聯合國承認是烏克蘭的一部份。

俄羅斯在2014年吞併克里米亞，而親俄的盧甘斯克及頓涅茨克2014年5月「舉行公投」宣布脫烏獨立。普京2022年2月21日承認兩地獨立，同年10月它們「加入」俄羅斯聯邦。

惟CBS於3月29日發布澤連斯基的訪問內容時，他說沒有必要「完全透過軍事手段」解放烏克蘭其他地區，談判都可開始。

當普京失去自2022年以來他控制的[烏克蘭]領土時，連那些「對於是否應支持烏克蘭心存疑慮的國家」的信任，他都將失去。他也將失去在自己國家的權力。一旦發生這種情況，他將準備好進行對話。然後，解放我們所有的領土以及烏克蘭領土完整應成為強制性[達致]國際和平的條件。 澤連斯基

位於俄羅斯莫斯科市郊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日晚上發生恐怖襲擊後，俄羅斯總統普京23日向全國發表視像演說。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS ）

俄衛網3月30日稱，俄羅斯方面曾多次表示願意談判，但基輔已立法禁止談判。西方國家不斷敦促俄羅斯進行談判，莫斯科也表示願意談，惟西方國家卻無視基輔堅持拒絕對話的做法。

克里姆林宮此前表示，現在還不存在烏克蘭局勢向和平方向過渡的先決條件，俄羅斯的絕對優先事項是實現「特別軍事行動」目標，目前只有通過軍事手段才能實現。克里姆林宮強調，如考慮到實際情況和新的現實問題，烏克蘭局勢可能走向和平方向，莫斯科的所有要求都是眾所周知的。