馬克龍談對烏派兵　多國耍手擰頭　克宮：北約或與俄羅斯直接衝突

俄羅斯克里姆林宮警告，如北約的歐洲成員國對烏克蘭派兵，俄與北約之間的衝突將不可避免。這是回應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月26日在「支持烏克蘭國際會議」上說歐洲不應排除派兵的言論。惟德國、英國、西班牙、波蘭及捷克均稱無意照辦。



俄羅斯克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日被問及馬克龍的言論時回應說：「正在討論向烏克蘭派遣一些北約國家特遣隊的可能性，這一事實本身就是一個非常重要的新因素。」

當他被問及北約此舉可會導致俄羅斯與北約直接衝突，他說：「在這種情況下，我們需要談論的不是可能性而是必然性。」他又指，「這些國家需要……捫心自問，[對抗]是否符合他們的利益，尤其是是否符合其公民利益。」

他又補充說，很多國家正在對此類行為的潛在危險進行相當清醒的評估。

2023年12月7日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在俄羅斯莫斯科舉行的會議期間，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）有份出席。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）26日在場邊稱：「那裏[烏克蘭]不會有地面部隊，不會有歐洲國家或北約國家派往烏克蘭領土上的士兵。」

德國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）27日也排除此一可能性，他稱：「對德意志聯邦共和國來說，派出地面部隊不是選項。」

法國巴黎舉行「支持烏克蘭國際會議」，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在會議2024年2月26日結束後表示，不排除向烏克蘭派出地面部隊的可能性。（馬克龍IG賬號）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）27日稱：「除了我們有少量人員在地支持烏克蘭武裝部隊外，我們還沒有任何大規模部署的計劃。」

西班牙政府發言人阿萊格里亞（Pilar Alegria）27日在一個記者會上說，該國不同意這麼做。她說：「團結一直是歐洲應對（俄羅斯總統）普京攻擊的最有效武器。」