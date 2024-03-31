查理斯赴復活節彌撒　英媒點出4改變：走路變坐車　與家人分開坐

英國國王查理斯三世（King Charles III）與多名王室成員3月31日按照傳統出席復活節彌撒，不過英媒也指出這次彌撒與往日大為不同，除了王儲夫婦威廉凱特一家缺席外，還有查理斯改為乘車抵達、在儀式期間會與家人分開坐等。



這是查理斯三世2月公布患癌消息後首次出席王室公開活動，健康狀況備受關注，綜合《每日郵報》、《星期日快報》等英媒報道，這次彌撒與往日有4點不同：

1. 規模減

《每日郵報》指出，這次活動規模會較往日縮減，過往王室核心成員都會出席復活節彌撒，但今年隨着王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）公布患癌消息，威廉、凱特與3名子女也確定不會出席這次彌撒。他們選擇在位於英格蘭諾福克（Norfolk）的安默堡（Anmer Hall）度過復活節假期。

↓ 查理斯進場前與王后卡米拉一同向現場人士揮手 ↓

2. 查理斯走路變坐車

《星期日快報》指，查理斯去年會帶領着一眾家人步行前往溫莎聖喬治禮拜堂，參加彌撒，但今年他則是坐車，直接在禮拜堂門口下車及進場。

3. 與家人分開坐

查理斯在這次儀式期間料不會與家人一起坐，他會與王后卡米拉及其他王室成員分開坐，這是因為他在接受癌症治療期間，避免受到感染。

4. 不出席午餐聚會

《太陽報》指，王室成員傳統上會在復活節彌撒後一起吃午餐，但這次查理斯決定會缺席這個私人午餐聚會。