英國王室｜安妮公主長子：英王查理斯對康復時間較預期長感沮喪

英王查理斯三世（King Charles III）外甥菲利普斯（Peter Phillips）3月24表示，查理斯精神很好，但癌症康復需時比他預期長，令他感到沮喪。菲利普斯是安妮公主（Princess Anne）的兒子，也是迄今首位詳述查理斯病情的王室成員。



46歲的菲利普斯是已故女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的長外孫，他在接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）表示，75歲的查理斯因無法繼續做他想的事情，因此感到沮喪。雖然他理解康復需要時間，但他顯然非常渴望恢復正常狀態。

英國安妮公主安妮公主（Princess Anne）兒子菲利普斯（Peter Phillips）接受澳洲天空新聞訪問，談及英王查理斯三世（King Charles III）的病情。（Sky News Australia 截圖）

菲利普斯表示，查理斯不顧醫生的建議，「敦促」工作人員讓他恢復更多王室職務，不斷向王室員工、醫生和護士等所有人說，他有能力做這樣、做那樣，並追問「我可以做嗎？」

據指出，查理斯希望下週日參加規模較小的復活節儀式和家庭聚會，但尚未得到確認。王后卡米拉（Camilla）21日訪問北愛爾蘭時表示，查理斯情況「非常好」。

肯辛頓宮已表示，儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）和丈夫威廉王子（Prince William）都不會出席復活節儀式。