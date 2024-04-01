美媒：美國以色列擬開會討論拉法問題

路透社3月31日引述美媒AXIOS報道，4名以色列及1名華府官員表示，美國及以色列官員可能在4月1日舉行網上會議，討論拜登（Joe Biden）政府就以軍出兵加沙城市拉法（Rafah）的替代方案。



報道指，有關會議原定在上週舉行，但美國在聯合國安理會上沒有否決要求加沙停火及釋放所有人質的議案後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Neyanyahu）就宣布取消會議，但其後就私下向白宮要求改期。

知情官員透露，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）率領國防部、國務院及情報部門官員參加網上會議，以色列則派出國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）、戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）、以軍和情報部門高層等出席。

帳篷滿佈的拉法。其人口由戰前的20萬左右急升至150萬。（Reuters）

多名以色列高官認為，舉行網上會議被視為內塔尼亞胡「保住面子」的做法，亦無需在派員到美國的情況下，討論拉法議題。一名以色列高官則表示，預計最快在下週再舉行面對面的會議。白宮及以色列政府暫時拒絕回應報道。

德爾默近期多次要求內塔尼亞胡盡快派使節到華盛頓，避免與拜登的不和升溫。不過內塔尼亞胡31日在記者會上稱，他仍未批准派使節出訪華府計劃，但會與拜登政府討論安排。