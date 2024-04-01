習近平晤印尼候任總統：願持續加深全方位戰略合作

印尼候任總統、大印尼行動黨總主席普拉博沃（Prabowo Subianto）3月31日抵達北京，展開對中國的國事訪問，他是應中國國家主席習近平邀請訪華。習近平4月1日下午與他在北京人民大會堂會談。



習近平指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中印尼關係，願同印尼方一道跑好歷史接力賽，持續深化全方位戰略合作，構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和世界和平、穩定、繁榮作出大國貢獻。

習近平指出，衷心祝賀普拉博沃當選印尼總統。稱他將中國作為當選後的首訪國家，在穆斯林齋月期間專程來華，體現了對中印尼關係的高度重視。中印尼友誼源遠流長，古老的海上絲綢之路留下了兩國人民友好交往的歷史佳話。在兩國歷代領導人精心呵護下，中印尼友好之輪始終破浪向前。普拉博沃先生是中國人民的老朋友，相信他將擔當起領導國家發展振興的重任和賡續中印尼友好的使命。

普拉博沃說：「我非常欽佩中國的歷史，也非常欽佩中國領導人帶領國家所取得的成就，尤其是您本人在治國理政方面取得的成就，我們希望從中國學習到更多有益的經驗。我們與中國共產黨的友誼源遠流長。我想再次強調的是，我願延續佐科維多多總統的一系列政策，我將在他的成就的基礎上繼續推進我的一系列倡議，我完全支持更加緊密、更加高質量的中印尼合作和雙邊關係。」

印尼候任總統、大印尼行動黨總主席普拉博沃（Prabowo Subianto）2024年3月31日抵達北京，展開對中國的國事訪問，他是應中國國家主席習近平邀請訪華。4月1日習近平將與他在北京人民大會堂會談。（央視）

中國外交部2月29日宣布，普拉博沃3月31日至4月2日首次訪問中國。

普拉博沃在印尼大選中獲以58.58%得票率當選下屆總統，並將會在10月20日於新首都努山塔拉（Nusantara）正式就職。

他的競選搭檔、現任總統佐科維多多（Joko Widodo）的長子、梭羅市市長吉布蘭（Gibran Rakabuming）則是普拉博沃的副手。