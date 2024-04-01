路透社：伊朗曾通報俄羅斯　俄境內或發生大規模恐襲

撰文：聯合早報
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消息人士稱，俄羅斯音樂廳發生恐怖襲擊之前，伊朗曾向俄羅斯通報俄境內可能會發生重大恐怖主義行動。

路透社星期一（4月1日）引述一名熟悉內情的消息人士報道，在莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐襲事件的前幾天，德黑蘭與莫斯科分享情報，稱俄境內可能發生大規模恐襲。這些情報是在審訊伊朗致命爆炸案有關嫌疑人時獲得的。

1月3日，伊朗東南部城市克爾曼（Kerman）發生兩起爆炸案，造成近100人死亡。伊朗情報部門後來逮捕了35名涉案人員，其中包括ISIS的分支機構「ISIS呼羅珊」組織（Islamic State Khorasan，簡稱ISIS-K）的一名指揮官。

美國情報人員稱，伊朗的這兩宗爆炸案，以及3月22日克洛庫斯市政廳音樂廳恐襲案，都是ISIS-K實施。

2024年3月24日，莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳附近的臨時紀念碑前，擺滿民眾悼念死難者的鮮花。（Reuters）

另一名消息人士稱，伊朗方面向俄羅斯提供的恐襲情報，缺乏關於時間和確切目標的具體細節。「他們（ISIS-K成員）接到指示，準備在俄羅斯實施重大行動……一名（在伊朗被捕的）恐怖分子說，該組織的一些成員已經前往俄羅斯。」

第三名消息人士是一名高級安全官員。該官員說：「由於伊朗多年來一直是恐襲的受害者，當局根據從被捕恐怖分子那裏獲得的信息，履行了向莫斯科發出警報的義務。」

伊朗外交部和克里姆林宮均未回覆置評請求。白宮對此不予置評。

美國之前稱曾提前通報俄羅斯可能發生恐襲的情報。一名熟悉美國相關情報的消息人士說，該情報是基於截獲的ISIS-K武裝分子之間的聊天記錄。

克洛庫斯市政廳音樂廳恐襲案已導致140多人死亡，是近20年來俄羅斯發生的最致命襲擊。

案發後，俄當局認定烏克蘭參與其中，稱兇手試圖逃往烏克蘭。美國則多次聲明，伊斯蘭國組織對該案負全責，烏克蘭與此毫無關聯；基輔也強烈反對俄方指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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