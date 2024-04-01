王毅晤法國外長：對華去風險不符歐洲利益　中歐應做大合作蛋糕

撰文：許懿安
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中共中央政治局委員、外交部長王毅4月1日上午在北京會見法國歐洲和外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）。王毅在會面中指出，中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作。他稱，透過減少對華合作「去風險」，不符合歐洲利益。

王毅表示，中國正在積極培育新質生產力，持續推進高質量發展和高水平開放，將為法國和世界各國帶來更多機遇，也將為中法關係注入新的活力。中法務實合作領域廣、潛力大，符合雙方共同利益。希望法方重視解決中方正當合理關切，為中國企業提供公正、非歧視的營商環境。中法文旅年各項活動正在順利舉行，希望法方為中國公民赴法提供更多便利，雙方主管部門可就增加直航航班加緊對接。戰略溝通和多邊協調是中法合作的亮點。雙方應就事關世界和平穩定、人類前途命運的問題發出共同聲音，相互支持對方提出的多邊倡議。雙方還可進一步加強黨際交流，增進相互理解，共促人類進步福祉。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月1日上午在北京會見法國歐洲和外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）後共同會見記者。（中國外交部網站）

塞茹爾內則說，法國主張開放合作，反對脫鈎，致力於通過協商妥善處理分歧。

他表示，法中建交以來，雙邊關係富有成果，交流合作十分密切。法方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。期待同中方共同辦好建交60周年慶祝活動，加強經貿、農業、綠色發展、人工智能等領域合作，密切人文交流，推動兩國關係取得更大發展。法國主張開放合作，反對脫鈎，致力於通過協商妥善處理分歧。願同中方就國際熱點問題加強協調，共同應對氣候變化等全球挑戰。

中法關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月1日上午在北京會見法國歐洲和外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）。（中國外交部網站）

王毅指出，中歐之間沒有根本利益衝突，沒有地緣戰略矛盾。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。歐洲需要中國，中國也需要歐洲。通過減少對華合作「去風險」，不符合歐洲利益。相互依存是全球分工的結果，利益融合也是一種安全保障。中歐應當多做加法，少做減法，共同做大合作蛋糕，保持中歐關係健康穩定發展。

雙方還就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的國際地區問題深入交換意見。

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