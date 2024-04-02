以色列襲伊朗駐敘利亞使館殺革命衛隊指揮官　德黑蘭：美國須負責

當地時間4月1日，外媒報道稱，以色列對伊朗駐敘利亞使館的領事處大樓發動了空襲，造成7人死亡。2日凌晨，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）發文指控美國是以色列的支持者，必須負責。



阿卜杜拉希揚發推文表示，在「以色列發動恐襲，導致數名伊朗官方軍事顧問犧牲」後，伊朗外交部負責美國事務的官員於2日凌晨0:45召見了代表美國在伊朗利益的瑞士駐伊朗大使館成員。

他表示，伊方在召見中「講述了襲擊的規模和以色列政權的罪行，並強調了美國政府對此負有的責任」。阿卜杜拉希揚文末還再度強調，伊朗向「猶太復國主義政權的支持者美國」傳達了重要的訊息，「美國必須負責」。

因為美伊兩國沒有建立正式外交關係，美國在伊朗沒有大使館，所以兩國經常通過瑞士駐伊朗大使館溝通。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後民防部門人員站在現場附近。（REUTERS/Firas Makdesi）

據伊朗國家電視台消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊1日表示，以色列對伊朗駐敘利亞大使館領事處大樓發動了6發導彈，造成7名伊朗軍事人員死亡，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。伊朗認為，扎赫迪是此次以色列空襲的主要目標。

據悉，扎赫迪是自2020年1月美國刺殺蘇萊曼尼以來，伊斯蘭革命衛隊陣亡的最高級軍官。

以色列經常對敘利亞境內的伊朗目標發動襲擊，但襲擊伊朗的使領館尚屬首次，路透社稱這標誌着中東衝突令人震驚的升級。紐約時報援引4名以色列官員的說法，證實了空襲由以色列軍方發動。

以軍發言人當日則聲稱「不存在所謂的大使館，這是偽裝成民用建築的一棟伊朗軍事設施」，但拒絕證實襲擊了這棟樓。他還指控伊朗才是導致地區緊張局勢升級的一方，包括1日早些時候「伊朗的無人機」對以色列南部城市埃拉特發動的襲擊。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）當地時間1日表示，美國「對任何可能導致該地區衝突升級或加劇的行為感到擔憂」，但是尚不清楚襲擊方是誰，也不確定遇襲建築的性質是什麼。

伊朗外交部發言人卡納尼1日晚強烈譴責以色列，表示這次襲擊嚴重違反國際法，特別是《維也納外交關係公約》，以色列這一行為應受到國際社會和聯合國最強烈的譴責，並應針對以色列採取措施，伊朗也保留採取反制措施的權利。

阿卜杜拉希揚1日晚與敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）通話時也強調以色列應為襲擊負責，感謝梅克達德第一時間前往遇襲使館慰問。他還稱，以色列發動這一襲擊是因「以軍在加沙遭遇連續失利，未能實現猶太復國主義的極端野心，導致以總理內塔尼亞胡完全喪失心理平衡」。

梅克達德強烈譴責了以色列令人髮指的「恐怖襲擊」，稱以色列為「世界恐怖主義的象徵」。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後人群在聚集，以及嘗試將一輛車拖走。（REUTERS/Firas Makdesi）

襲擊發生當晚，大批伊朗民眾聚集在首都德黑蘭市中心，強烈譴責以色列的軍事行動。據央視新聞報道，伊朗民眾哈桑尼表示，伊朗應給予強而有力的回應，因為以色列如果繼續此類行為，不僅會給伊朗帶來更多危險，還會給地區國家帶來威脅。另外，以色列所做的一切行動都離不開美國的協調，美國肯定為以色列的這次襲擊開了綠燈。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲對半島電視台表示，目前局勢仍算不上全面的地區衝突，但以色列似乎正在竭盡全力地擴大沖突。他警告道，「以色列清楚伊朗並不想被捲入戰爭，因此肆意攻擊敘利亞境內的伊朗人員和資產，而且如果伊朗真作出實質性回擊和報復，那麼就會成為以色列擴大戰爭的正當藉口」。

美國獨立調查記者和地緣政治經濟報告的創始人本·諾頓此前告訴觀察者網，美國想要維持世界帝國的人需要以色列作為中東地區最後的前哨，如果美國想對伊朗發動戰爭，需要藉助以色列作為跳板，以色列就是美帝國的延伸。他表示，這就是為什麼伊朗等地抵抗運動的口號把以色列稱作「小惡魔」，把美國稱作「大惡魔」。

不過，美以兩國之間存在分歧的迹象。分析人士指出，美國迫於國內外壓力，試圖施壓以色列降低作戰烈度、乃至停火，但是遭到以方拒絕。14日，美國參議院議長舒默呼籲以色列更換領導層。在美國投棄權票的情況下，聯合國安理會3月25日終於通過決議要求加沙齋月停火，內塔尼亞胡對此宣佈取消以色列代表團前往華盛頓討論拉法行動的行程。美國和以色列媒體形容此為兩國近年來最嚴重的分歧。

這並非美國近日首次被指參與恐怖襲擊。22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳發生槍擊事件，共導致144人死亡，551人受傷。美國第一時間同意了ISIS對恐襲負責的宣稱，並炒作曾提前警告俄羅斯，恐襲可能會發生。然而，俄羅斯的矛頭很快直指美國。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃24日稱，「華盛頓每天都在幫基輔脱罪，並試圖用被取締的ISIS這個稻草人來掩蓋自己及其創建的澤連斯基政權（的罪行）。」她聲稱許多因素直接或間接地表明，美國政府參與資助了「烏克蘭的恐怖主義行動」。

俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫26日表示，俄方懷疑美國、英國和烏克蘭可能是莫斯科州恐怖襲擊事件的「幕後黑手」，調查人員正在努力確定俄羅斯境內外所有參與襲擊者的身份。

據路透社4月1日報道，襲擊發生前，伊朗方面曾向俄羅斯發出預警，稱該國領土上可能發生重大「恐怖行動」。

俄外交部發言人扎哈羅娃25日發文稱，近年來，「伊斯蘭國」調整了計劃，現在主要針對美國的敵人和反對者——阿富汗、伊朗、敘利亞以及俄羅斯進行襲擊，這真是「奇怪的巧合」。27日，扎哈羅娃再次表示，美國否認烏克蘭與莫斯科恐襲事件有關，這是在為烏克蘭「打掩護」。

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