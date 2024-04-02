伊朗駐敘利亞大使館疑遭以軍空襲　革命衛隊指揮官等7人亡

伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館，4月1日疑因以色列空襲，令一幢附屬建築被炸毀，至少6人死亡。伊朗革命衛隊（IRGC）證實7名成員死亡。伊朗國家電視台報道，死者包括至少1名革命衛隊高級指揮官。



伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）發聲明批評，今次攻擊嚴重違反《維也納外交關系公約》伊朗保留採取反制措施的權利。 伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表示，攻擊違反所有國際公約，以色列須為後果負責 。伊朗駐敘利亞大使Hossein Akbari揚言嚴厲反擊。



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敘利亞軍方發表聲明說，當天下午5時許，以色列從其佔領的戈蘭高地，對伊朗大使館發動導彈襲擊，造成建築嚴重損毀，大量人員傷亡。

路透社報道，現場一幢建築物被夷平，廢墟冒出濃煙，仍懸掛著一面伊朗國旗，外面停著急救車輛。敘利亞外交部長梅克達德（Faisal Mekdad）和伊朗外長均在現場。

在為期6個月的加沙戰爭中，以色列多次襲擊伊朗目標。對於今次懷疑攻擊，以色列軍方發言人按慣例拒評。

自去年10月7日以來，以色列加強對敘利亞境內獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）和伊朗衛隊的打擊。